共信-KY 6月拚上櫃 肺癌新藥今年大陸衝45家醫院採購

新藥公司共信-KY（6617）今年6月將掛牌上櫃，總經理林懋元16日表示，共信的中央型肺癌嚴重氣管阻塞新藥PTS302自2023年在大陸銷售後，目前已有12家三甲醫院正式採購，今年目標45家三甲醫院都能完成採購；共信在台灣也將創全球首例，利用恩慈療法讓PTS新藥改善癌末病人惡性胸水（MPE）的經驗，目標今年啟動正式的臨床二／三期試驗。

法人分析，隨著PTS302藥物市場逐步打開，共信今年營收目標可望達到1.5億元，並要挑戰損益兩平的的水準。

共信去年合併營收1,891.5萬元，每股淨損0.81元，今年前三月合併營收548.7萬元，林懋元表示，營運尚未上軌道的主因，是PTS302在大陸的腫瘤醫師仍在熟悉這項新藥的療法，PTS302的療程必須透過影像定位技術再將藥物注射到癌細胞內，對於這種新穎的療程，雖然已有50家醫院的患者開始使用，但目前僅有12家三甲醫院正式進藥。

共信今年大陸市場目標，是要讓180家醫院都能使用過PTS302，正式採購的三甲醫院達到45家，中長期規劃要讓全中國逾400家三甲醫院都能正式採購PTS302。除了大陸市場，共信也正在向新加坡申請PTS302藥證，在取得正式藥證之前，目前已拿到星馬的特殊審批進口，下一步包括泰國及日本特殊審批進口申請也將啟動。

除了海外市場，林懋元說明，共信是國內獲核准執行恩慈療法最多的新藥公司，PTS除了在大陸獲得中央型肺癌嚴重氣管阻塞新藥藥證，基於人道救援的精神，共信在台灣也與醫院配合，提供PTS為癌末病人的恩慈治療用藥。他說明，經過一百多項恩慈治療案例，發現有五成醫療處置鎖定癌末病人惡性胸水進行改善，結果有四成的患者在接受PTS注射後，確實有顯著改善成果。

林懋元表示，在財團法人醫藥品查驗中心（CDE）的支持下，共信針對PTS在恩慈治療的紀錄， 正透過台北榮總將在今年第3季完成PTS回顧性研究計畫，該研究報告將作為今年第4季多國多中心惡性胸膜積液（MPE）臨床試驗的支持性資料之一，今年有機會展開臨床二／三期試驗，努力開發為全世界第一項改善惡性胸水的新藥。

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