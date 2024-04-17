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台塑攜手東海大學 打造循環經濟基地

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
東海大學攜手台塑集團旗下台塑新智能科技，打造亞洲最大的校園微藻碳中和與循環經濟基地。 記者宋健生/攝影
東海大學攜手台塑集團旗下台塑新智能科技，打造亞洲最大的校園微藻碳中和與循環經濟基地。 記者宋健生/攝影

東海大學攜手台塑集團旗下台塑新智能科技，打造亞洲最大的校園微藻碳中和與循環經濟基地，昨（16）日舉行開幕式，東海大學副校長張嘉修表示，智慧碳中和園區占地4.3頃，預期未來一年可吸收近2,000噸二氧化碳，是淨零排放的模範基地。

為推動2050淨零排放目標，東海大學以AI建築、環工、資工等資源，攜手台塑新智能導入太陽能面板及儲能系統，並以獨特的微藻技術固碳，打造全亞洲校園內最大的智能吸碳試驗場域。

昨天參與開幕活動的各界代表，包括東海大學校長張國恩、台中副市長鄭照新、東海大學董事長吳清邁、遠傳（4904）總經理井琪、中龍總經理呂紹榮、中科管理局長許茂新、台塑新智能總經理劉慧啟等人。

劉慧啟表示，除與東海大學合作，打造碳中和園區，在彰濱工業區投資160億元建置的新能源園區，電池芯及相關模組第一期產能預計7月開出，後續將爭取至少10至20公頃土地持續擴廠。

台塑新智能設下「節能、儲能、新能源及循環再利用」等四大目標，子公司台塑尖端能源在彰濱工業區分二期投資建置全台最大的5GWh磷酸鋰鐵電芯產線，已擴大推動磷酸鋰鐵電池取代鉛酸電池，全台儲能案場總計可達150MW（百萬瓦）。

張國恩指出，東海大學成立「智慧碳中和園區」，以打造淨零示範園區為目標，保留近5公頃土地，並結合相關產業各界資源，從生態角度，實現永續發展目標。

台塑集團 東海大學

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