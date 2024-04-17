華泰名品城 48億蓋嘉義店
大嘉義地區將迎來首家Outlet業者，華泰名品城昨（16）日公布南部展店規劃與時間表，將投資48億元打造嘉義店，規劃地上二至三層Outlet商場，預計明年第2季動工、2026年招商，分三期啟動，第一期2028年營運，全案預計2032年完工。
據悉，嘉義市已有新光三越、遠百（2903）、耐斯（廣場）等業者插旗，但嘉義縣沒有大型業者進駐，華泰規劃插旗，預期將牽動周邊產業發展。
華泰大飯店集團副董暨執行長陳炯福表示，華泰名品城花了十年時間，一直想在南台灣找據點，看好嘉義縣觀光資源，以及台積電進駐後的商務資源，將打造華泰名品城嘉義店，期許開幕後年營收達50億至60億元。
嘉義縣政府昨天舉行高鐵嘉義站特定區產業專用區開發經營簽約記者會，揭露華泰名品城進駐計畫。華泰名品城嘉義店位於嘉義站特定區產業專用區，為50年地上權開發案，土地面積近3萬坪，距離嘉義高鐵站不到200公尺，步行到Outlet基地僅需5分鐘。
陳炯福說，華泰名品城開出桃園店後，就一直在南台灣尋覓適合地點展店，曾評估過高雄、台南、雲林等地，最後決定落腳嘉義。
據悉，這塊土地先前曾流標兩次，第三次華泰是唯一遞件業者。
當時台積電（2330）還未宣布將進駐嘉義縣建廠，在公布後，不僅帶動周邊土地和房地產行情，對華泰來說，台積電高薪工程師進駐，人潮就會帶進錢潮。
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