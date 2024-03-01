雄獅睽違五年舉辦春酒 王文傑：2023年迎來史上最亮眼獲利

疫後旅遊業迎向復甦，旅行社龍頭雄獅（2731）1日舉辦睽違五年的集團春酒，集團董事長王文傑表示，雄獅曾於2019年宣示「以生活產業化為目標、打造集團生態系」，五年後的現在，集團策略投資的旅遊產品、通路加盟項目「旅天下旅行社」已成功推上興櫃市場，同時2023年雄獅亦迎接上市以來最亮眼的獲利，「不但挺過艱難且漫長的三年，更淬鍊出抗風險的企業韌性」。

王文傑表示，疫情期間，雄獅在國旅及入境資源生態系的用心經營，已取得豐碩成果，奠定以台灣為旅遊目的地的產業經營基礎。展望未來，雄獅集團將以「鐵道旅遊」、「東北亞郵輪母港」和「永續發展」為主軸發展。

繼鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號之後，雄獅預計於4月增加阿里山林鐵「福森號」與「栩悅號」列車經營，將打造台灣指標性森林生態深度之旅。今年也將陸續推出九州七星號、瑞風號、四國三大列車物語、洛磯山登山者號等特色觀光列車行程。

看好郵輪市場強勁復甦，雄獅持續朝「台灣郵輪專家」策略定位邁進，獨家引進「挪威奮進號」首航台灣，自6月起以基隆及高雄為雙母港服務，推出「台日跳島」新玩法及日、韓多天數行程。除了針對季節與主題攜手各郵輪業者推出豐富行程，進一步啟動全球Fly Cruise前往加勒比海、阿拉斯加及地中海等地。未來期以將郵輪旅遊結合港口經濟與周邊觀光資源，打造台灣成為東北亞郵輪母港，進一步促進台灣郵輪產業生態鏈發展。

此外，雄獅今年亦將加速推動「綠色旅遊」的企業藍圖，設計更多符合「聯合國17項永續發展目標SDGs」的旅遊行程，並與「台灣樂活永續協會」等公益性社會團體深度交流，從生活、旅遊等層面，舉辦人才培育、產業、國際交流、永續生活推廣等相關活動，帶動企業以此為「企業社會責任」，提升友善樂活的風氣。

雄獅今晚春酒以「精彩生活，獅躍全球」為主題，配合象徵無限遼闊的海洋風Dress Code，包含全集團員工及策略夥伴，共計逾2,700人齊聚同樂，現場並找來知名樂團「告五人」現場開唱。