亞果遊艇取得台北港投資權今簽約 台北國際遊艇碼頭完整亞果全台布局

亞果遊艇集團（7566）繼去年成功取得台中遊艇港碼頭後，品牌版圖再下一城。今日與台灣港務股份有限公司基隆港務分公司攜手，在其於高雄港旅運中心舉行的台灣港務股份有限公司12周年盛典上正式簽約，共同打造「台北國際遊艇碼頭」，引領台灣遊艇觀光事業再上新高峰。

該計畫面積地約76,346平方公尺，租賃期20年得優先續約一次，預計投入逾10億元開發成本。透過與台灣港務公司的合作，亞果遊艇將在台灣北部打造集遊艇休憩、海洋教育及親子遊樂於一體的國際級遊艇碼頭。

台北港觀光商業休憩區招商案的得標，標誌著亞果遊艇集團在台灣遊艇產業發展上的又一重要里程碑，簽約儀式現場冠蓋雲集，交通部次長林國顯、高雄市長陳其邁、航港局長葉協隆、台灣港務公司董事長李賢義等人皆親臨見證，由亞果遊艇集團董事長侯佑霖與台灣港務股份有限公司基隆港務分公司總經理高傳凱共同簽署合約。

亞果表示：取得台北港投資權後，亞果遊艇據點橫跨北、中、南、高、澎，是全台最具規模的遊艇碼頭品牌，亞果遊艇全台完整布局，透過連鎖碼頭服務，未來將創造一條真正自由的藍色公路。

「台北國際遊艇碼頭」位於新北市八里台北港南碼頭對面，鄰近61號快速道路（西部濱海快速道路），可快速通往新北市及台北市區，地理位置優越交通便捷。預計將提供57席泊位的國際遊艇碼頭，以及多種新設施，包括船艇岸置場、海洋學院遊艇大街、遊艇俱樂部/遊艇旅館、藝術室內樂園等，為消費者提供一站式服務，讓大眾在享受遊艇休憩的同時，也能體驗海洋教育、親子遊樂、餐飲和住宿等多樣化的娛樂活動，打造台北港觀光遊憩區成為一個兼具海洋遊憩及商業觀光的國際級遊艇碼頭。