SCFI運價指數續跌！貨櫃輪農曆年後連三跌 四大主要航線都走低

受到農曆年後傳統淡季影響，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數持續下跌，指數運價連三跌，指數跌破2,000點，本周跌幅擴大下跌130.79點至1,979.12點，周跌幅6.2%，四大主要航線都下跌。

國內的物流業者指出，2月下旬到3月運價走跌都在預期之內，大陸市場需求還未出籠，市場需求冷清，運價走跌也是預期內的變化，隨著全球知名的海運因應紅海問題，船舶調度採取減班供應，運價在淡月支撐的很好，雖然會下跌，目前3月的平均較2月下跌1千美元左右。

根據最新一期出爐的運價，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達4,262美元，較前一期下跌429美元，跌幅9.1%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達5,747美元，較前一期跌380美元，跌幅達6.2%。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,277美元，較前一期下跌231美元，跌幅9.2%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,292美元，較前一期下跌173美元，跌幅5%。

另外，近洋線方面，遠東到日本關西及關東每TEU(20呎櫃)較前一期持平；遠東到東南亞每TEU較前一期下跌12美元，跌幅4.04%；遠東到韓國每TEU較前一周下跌2美元。