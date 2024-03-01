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誠品松菸店接捧24小時書店 人流成長逾5成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
誠品生活松菸店3月8日至4月7日限定藝術展，曾獲國際插畫大獎「喇叭吮」展出作品。圖／誠品提供
誠品生活松菸店3月8日至4月7日限定藝術展，曾獲國際插畫大獎「喇叭吮」展出作品。圖／誠品提供

誠品生活（2926）1日指出，自誠品生活松菸接棒24小時書店後，深受讀者青睞，人流成長逾5成，整體表現亦較去年翻倍成長，今年誠品即將迎來35周年，3月起將以「BookStory：閱讀生活未來式」為主軸與讀者攜手閱讀未來。

另，還有實際訪問年輕學子、集結年少視角推薦的35歲必讀《我的未來讀物》展限定快閃松菸。

誠品生活松菸店3月8日到3月10日將化身為綠色藝術場域、關注未來，以廢棄拉鍊幻化成彩色花苞的3米高「天中樹」迎賓，還有不間斷的精彩活動喚起永續意識。

誠品指出，創作腳步不停歇，3月首次跨出台灣開展「誠品畫廊北京」全新空間，台中「誠品生活480」全棟也確定於3月23日正式開幕，邀請英美日台藝術家打造獨一無二的日常遊逛體驗，年底前更有眾所期待的台南6000坪獨棟大店嶄新登場，持續打造虛實融合的「全通路文化生活生態圈」。

誠品表示，誠品每年吸引逾2億人次造訪，35周年推出陣容華麗系列講座，3月9日松菸迎來YT訂閱破百萬的超人氣日本主廚MASA示範獨家慶生料理；知名作家陳德政也將帶來最新創作《時空迴游》新書分享會，邀請雲門舞集藝術總監鄭宗龍對談分享，還有深夜夜貓子限定「開卷夜讀」，邀讀者隨處巧遇驚喜。

另，誠品生活松菸結合「食」、「衣」、「植」3大生活面打造系列永續藝術，3月10日戶外廊柱迎來一場綠色藝術的腦力激盪！

誠品響應35周年，集結年少視角推薦35歲必讀的「我的未來讀物」限定展，近5成把未來徬徨及被AI取代的恐懼寄託於文學。圖／誠品提供
誠品響應35周年，集結年少視角推薦35歲必讀的「我的未來讀物」限定展，近5成把未來徬徨及被AI取代的恐懼寄託於文學。圖／誠品提供

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