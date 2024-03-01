1111人力銀行廣告帳戶遭臉書「不實廣告」封鎖停權 業者喊冤：被錯殺

農曆年後正是轉職旺季，許多人找工作習慣使用人力銀行平台來求職，不過日前傳出1111人力銀行廣告帳戶遭到臉書以「不實廣告」為由，封鎖停權，讓業者喊冤指「被錯殺」。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，1111「找工作送1萬」活動自2018年起跑，已經連續7年舉辦，用意在於獎勵求職態度積極的會員，舉凡活動期間使用1111人力銀行網站投遞履歷，經企業通知面試並且錄取，到職滿三個月以上，就能申請1萬元大紅包。盤點歷年獲得1萬元的求職者，有超過5000人拿到獲獎資格，歷年來獲贈1萬元的求職者也紛紛反饋表示，會把1111人力銀行頒贈1萬元用於育兒、孝親，或當作旅遊、進修基金等，足以說明「找工作送1萬元」活動屬實。得獎者也都有拍攝影片及訪問為證，並在活動期間於臉書平台投放廣告花費達數百萬元，如今1111人力銀行廣告帳戶突然被停權，實在不解標準何在？

張篆楷表示，1111人力銀行成立至今已25年，出錢出力解決台灣人才荒，「不實廣告」的標籤實在太過沈重，更扭曲1111找工作送萬元紅包的真實性與善意。行銷團隊已準備了歷年的活動素材佐證，並透過電子郵件向臉書母公司Meta主動提出申訴，目前尚不知被停權的詳細理由以及如何改善，只能與廣告代理商和Meta排定下周溝通對話，並且持續於其他社群平台宣傳找工作送1萬活動，鼓勵卻步的求職者拿出積極態度找工作。