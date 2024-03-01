臉書防堵詐騙誤殺企業！1111遭停權 喊冤標準何在？

農曆年後正是轉職旺季，許多人找工作習慣使用人力銀行平台來求職，不過日前卻傳出1111人力銀行廣告帳戶卻遭到臉書(FaceBook)以「不實廣告」為由，封鎖停權，也讓業者喊冤大呼「被錯殺」！

1111人力銀行總經理張篆楷回應表示，1111「找工作送1萬」活動自2018年起跑，前後已經連續七年舉辦，用意在於獎勵求職態度積極的會員，舉凡活動期間使用1111人力銀行網站投遞履歷，經企業通知面試並且錄取，到職滿三個月以上，就能申請1萬元大紅包，盤點歷年獲得1萬元的求職者，已超過5000人以上提出獎金申請，歷年來獲贈1萬元的求職者也紛紛反饋表示，會把1111人力銀行頒贈1萬元用於育兒、孝親，或當作旅遊、進修基金等，足以說明「找工作送1萬元」活動屬實，得獎者也都有拍攝影片及訪問為證，並在活動期間於臉書平台投放廣告花費達數百萬元，如今1111人力銀行廣告帳戶突然被停權，實在不解標準何在？

張篆楷表示，1111人力銀行成立至今已25年，致力推動幸福職場，出錢出力解決台灣人才荒，「不實廣告」的標籤實在太過沈重，更扭曲1111找工作送萬元紅包的真實性與善意。行銷團隊已準備了歷年的活動素材佐證，並透過電子郵件向臉書母公司Meta主動提出申訴，目前尚不知被停權的詳細理由以及如何改善，只能與廣告代理商和Meta排定下周溝通對話，並且持續於其他社群平台宣傳找工作送1萬活動，鼓勵怯步的求職者拿出積極態度找工作。

張篆楷舉例之前透過本活動獲獎的36歲呂小姐，在接受1111訪問時表示，1萬元獎金會拿來當作小孩的學習基金，報名女兒的鋼琴課以及積木課，讓他們多摸索自己的興趣。

另外，在科技業擔任作業員的27歲梁先生也在受訪時指出，剛好機車有點故障，暫時只能搭捷運上下班，有了這筆1萬元獎金剛好可以拿去修車，節省通勤時間。

每一位求職者的獲獎感言，都能夠證明1111「找工作送1萬」活動的真實性，如今卻被當不實廣告而貿然停權，不僅違背社會常理的商業機制運作，更傷害企業之誠信原則，盼此事盡速查明，以恢復1111人力銀行企業商譽。