Lexus 1-2月合計掛牌4,963台 奪回豪華車市場No.1

Lexus品牌1-2月份合計登錄4,963台，再次取得豪華車市場龍頭寶座，展現2024年制霸豪華車市場的魄力與決心。

Lexus除了中大型豪華房車、豪華休旅車持續表現亮眼，今年隨著LBX、UX 300h新車加入戰線，多元的用車選擇、也創造更佳的銷售成績。

首先，ES車系1-2月合計登錄445台，為中大型豪華房車市場中的領頭羊，市場佔比33.3%；而Lexus休旅車系更是遙遙領先競爭對手，1-2月合計登錄3,982台，豪華休旅車市場佔比36.5%，其中NX車系1-2月合計掛牌2,198台，級距佔比45.5%，稱霸單一車系的No.1；RX車系1-2月合計登錄972台，一馬當先奪下中大型豪華休旅車款寶座，Lexus小型豪華休旅車款也不遑多讓，UX、LBX合計登錄812台，為該級距車款No.1，顯示備受台灣市場顧客的喜愛。