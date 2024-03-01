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Lexus 1-2月合計掛牌4,963台 奪回豪華車市場No.1

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
Lexus都會豪華跨界休旅車UX，以時尚造型與靈巧的駕馭感受，深受台灣消費者的青睞。業者提供
Lexus都會豪華跨界休旅車UX，以時尚造型與靈巧的駕馭感受，深受台灣消費者的青睞。業者提供

Lexus品牌1-2月份合計登錄4,963台，再次取得豪華車市場龍頭寶座，展現2024年制霸豪華車市場的魄力與決心。

Lexus除了中大型豪華房車、豪華休旅車持續表現亮眼，今年隨著LBX、UX 300h新車加入戰線，多元的用車選擇、也創造更佳的銷售成績。

首先，ES車系1-2月合計登錄445台，為中大型豪華房車市場中的領頭羊，市場佔比33.3%；而Lexus休旅車系更是遙遙領先競爭對手，1-2月合計登錄3,982台，豪華休旅車市場佔比36.5%，其中NX車系1-2月合計掛牌2,198台，級距佔比45.5%，稱霸單一車系的No.1；RX車系1-2月合計登錄972台，一馬當先奪下中大型豪華休旅車款寶座，Lexus小型豪華休旅車款也不遑多讓，UX、LBX合計登錄812台，為該級距車款No.1，顯示備受台灣市場顧客的喜愛。

另外，為了實現碳中和及品牌電動化的願景，Lexus今年2月迎來全新升級車型UX 300h，透過油電複合動力系統調校，提升最大綜效馬力至199 匹及平均油耗24.6 km/L*1的優異表現，並導入F SPORT Design等級，配備專屬F SPORT運動化外觀套件。

Lexus 1-2月合計掛牌4,963台，霸氣奪回豪華車市場No.1 寶座。業者提供
Lexus 1-2月合計掛牌4,963台，霸氣奪回豪華車市場No.1 寶座。業者提供

Lexus 休旅車

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