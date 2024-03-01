非主管職員工平均薪資為208萬元 和泰車前進校園徵才

成立77年且蟬聯車市冠軍寶座22年的和泰汽車（2207），近年來在汽車本業交出亮眼成績，去年 EPS 更上看40元，今年開出近30個職缺前進校園徵才。

和泰集團除汽車本業之外，也積極多元化發展，其中在MaaS移動服務新事業，除提供yoxi、iRent、和泰Pay等服務外，於2023年推出全新旅遊規畫APP「去趣」，串聯集團資源，打造整合型數位移動生態系。因應多元的事業發展，和泰汽車在人才需求也較以往更加多樣化，今年合計開出近30個職缺，包含產品企劃、行銷企劃、車輛技術、供應鏈管理、資訊開發等，皆歡迎各領域優秀新鮮人加入。

2024年全台校園春季徵才季即將開跑，透過校園徵才博覽會、招募說明會等活動，學生可以一窺目前人才市場趨勢，及早為畢業求職做準備。

和泰汽車今年首場大型校園活動將於3月2日於臺灣大學校園徵才博覽會登場。除了臺灣大學外，和泰汽車的徵才腳步也將前進桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄等地，參與共6場校園博覽會與12場徵才說明會，包含臺師大、政大、臺科大、北科大、輔大、東吳、中央（2851）、陽明交大、清大、中興（1513）、中正、成大、中山，提供同學們與企業主管面對面交流、了解公司與各類職務內容的機會。

在證交所公告的員工薪資調查中，和泰汽車2022年非主管職員工平均薪資為208萬，中位數達173萬，且每年穩定調薪、提供旅遊補助5萬元、連年發放3個月年終獎金等，福利完善、薪資待遇佳，常獲幸福企業之美譽。

除了參與春季徵才活動以外，和泰汽車長期深耕各類型校園活動，如參與求職工作坊、擔任產業趨勢課程業師等，今年也持續推出「和泰之星」實習計畫，預計於暑期招收15名實習生，提供月薪3萬6千元，讓學生有機會實際參與公司專案實作；此外針對學期間實習，和泰汽車也提供「職場先修計畫」，招募長期實習生，每週工作三天，時薪250元，盼能吸引優秀學生提前加入和泰汽車，累積職場經驗。