大陸工程奪臺鐵155.7億大案 推升在建工程逾800億
欣陸投控報捷，旗下營建工程事業大陸工程奪百億元大案。欣陸投控（3703）今（1）日宣布，大陸工程以最有利標獲選承包交通部鐵道局「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ17標中壢車站路段鐵路地下化工程」，該案得標含稅金額為155.77億元，為大陸工程營運成長再添動能。
欣陸投控表示，CJ17標中壢車站路段鐵路地下化工程全長約1,266公尺，工程項目包含730公尺之明挖覆蓋隧道段及長達536公尺的逆打工法地下車站段。主要工作內容除前述項目之土建工程，並須負責鐵路沿線既有房舍拆除和建物保護工程，及機電系統工程等。
欣陸投控指出，大陸工程為國內營建工程產業之標竿企業，曾負責多項交通部鐵道局的大型鐵道基礎建設。除此標外，大陸工程目前同時負責交通部鐵道局的台南鐵路地下化工程C211及C214標之在建工程。截至2023年底，大陸工程在建工程案量超過800億元，再創高峰，約為其2023年合併營收的3.8倍。
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