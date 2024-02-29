大同攜子公司搶淨零碳排商機 福華與莫比綠電簽署合作備忘錄
大同（2371）攜手子公司福華電子搶淨零碳排商機，福華電子（8085）今29日代子公司公告福華智能與莫比綠電簽署全球碳資產開發合作備忘錄(MOU)，此項合作將針對碳資產及其方法學的開發，建立全球碳資產交易平台與發行碳權為抵押品的綠色金融商品做為強化碳權業務。
大同表示，淨零、減碳已是全球各政府既定的政策方向，碳權資產及交易更是企業的剛性需求，台灣做為出口貿易導向的國家，日後各企業會面臨因碳中和而衍生的碳權資產的強大需求。福華電子近年積極轉型布局碳權資產開發，繼去年投入印尼碳匯計畫後，為完善循環碳經濟，除了從碳資產源頭著手，也將積極與政府及企業探討碳中和需求，實現碳經濟的廣大商機。
大同指出，福華電子將密切配合政府政策及企業強大的需求，整合大同集團資源，從源頭的碳盤查系統到提供一站式碳中和解決方案，其中包含電力系統診斷及改善，綠電及儲能設備建置到碳權的購買，為企業客製化需求量身訂做。
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