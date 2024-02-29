坤悅開發推新案 董座宣示向「好宅生活」邁進！

坤悅開發（5206）董事長陳丕岳29日表示，《平均地權條例》上路後，短線投資客退場，房市回歸剛性需求，近期財政部二度下修豪宅課稅門檻，再度緊縮投資空間，推升自住產品為市場主流。

長期深耕自住產品有成的坤悅開發，今年預定推出北屯14期美和段、員林橋愛段及沙鹿明秀段等新案，也更持續著重社區經營和售後服務再提升，規劃更進階的名人講座和親子社區活動，朝向優質住宅品牌邁進。

國際原物料成本續揚，加上台灣將於明年開始徵收碳稅，估計營建成本至少攀升三成，連帶考驗建商品牌經營的深度與紮實度。

陳丕岳表示，2024年將以「好宅生活永續家」為起點，持續穩步向前，今年度預計完工交屋的將有東區「領秀」、東勢區「欣‧悅」、彰化埔心「心里程」三件個案。

目前線上銷售個案計有南屯區「君睿」、太平區「坤悦涵仰」、南區「坤悦語文心」、烏日區「坤悦夢想+」、后里區「坤悦禮御」等。

其中，「坤悦語文心」定錨南區5字頭成交單價，「坤悦涵仰」締造太平住宅新高度，「坤悦夢想+」也在烏日高鐵特區開出銷售佳績。

坤悅開發近年透過社區節慶與親子活動舉辦、在自住客層間累積深厚認同的，除以行動落實社區經營與住戶交流，也將觸角拓展至專業與美學領域，規劃劇團公演、名人講堂與親子夏令營等相關活動，拉近住戶距離、凝聚鄰里情誼同時，亦將生活品質與人文美感向上提升，落實社區永續經營的初衷。

陳丕岳指出，目前籌備中的北屯區美和段新案，是公司進軍14期首作，預計推出地上25層、地下2層的超高層宜居建築，規劃2至3 房、135戶純住家；員林市橋愛段新案將規劃地上11層、地下2層，產品為2至3房的100戶純住家。

此外，今年坤悅開發也轉向海線布局，沙鹿區明秀段首案就直入海線富人區，近千坪基地規劃地上9層、地下2層，結合2至3房大樓與2戶透天別墅、總計90戶。

陳丕岳也表示，坤悅開發2023年營收以33.7 億元創下新高，較2022年同期增加 749.3%，加上成屋案陸續完工認列營收，未來五年公司發展將邁入更穩健的發展階段，除了營建品質持續精進，也將擴大與同業間的產品差異性，奠定好宅基準、創造品牌價值，落實永續經營與售後服務的長久承諾。