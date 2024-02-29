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茂迪強攻日本市場 訂單能見度看至6月底

經濟日報／ 特派記者陳昱翔／東京29日電

太陽能模組廠茂迪（6244）29日參加日本智慧能源周，總經理葉正賢指出，公司今年首季國內市場喜獲急單，業績表現有望淡季不淡，訂單能見度已看到6月底，而今年日本市場也有不少新客戶接洽，估海外業務將會持續成長，整體展望審慎樂觀。

葉正賢表示，日本太陽能市場近期受惠政策做多因素，吸引不少海外業者插旗，商機正陸續湧現，例如新建物強制安裝太陽能法案日前已順利在東京都通過，並在2025年開始實施，將有助於推升太陽能模組的需求提升，因此茂迪才會積極參展，藉此卡位市場商機。

茂迪去年度營收40.65億元，年減24.1%，今年元月營收3.65億元，年增0.7%。對此，葉正賢表示，去年因大選因素，確實是對國內太陽能製造業相當艱困，所幸公司去年度營收約有三成來自日本市場支撐，因此相對同業，衰退幅度較小。

針對今年海外市場，葉正賢認為，透過本次日本智慧能源周展會，目前已經有許多日系客戶向公司洽詢次世代TOPCon產能，預料今年來自日本的訂單量有機會比去年增加，若台灣成長較少，預估今年日本市場有可能佔公司整體營收約五成。

至於台灣市場方面，葉正賢坦言，雖然大選已過，但停滯已久的光電案場要重新啟動需要時間，估計第2季起，下游系統廠的拉貨動能才會比較明顯，而公司近期因有M6 TOPCon的急單挹注，因此第1季業績有望比去年第4季好，而第2季營運則會明顯轉強。

此外，茂迪原先預計今年起將所有產能轉向M10 TOPCon，但由於必須先消化客戶的急單，因此估計最快6月起才會開始轉換M10 TOPCon，藉此透過次世代太陽能模組產品，搶攻海內外市場商機。

茂迪今日股價強漲1.7元，漲幅逾6%，收27.65元。

太陽能 日本 茂迪

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