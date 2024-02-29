工研院成立東南亞辦公室 與泰國台商總會簽署合作協議

面對全球供應鏈重組，區域經濟合作成為臺灣在全球市場保持競爭力的關鍵策略。在經濟部支持下，工研院長期扮演臺商創新與轉型的引擎角色，為了就近協助臺商深化東南亞市場布局，拓展臺灣與東南亞國家的產業合作，工研院昨（28）日在泰國正式設立「工研院東南亞辦公室」，扮演產業升級轉型的重要橋樑，並與泰國台商總會簽署合作協議，攜手臺商成為策略夥伴，促進雙方產業合作及人才交流。透過鏈結工研院總部跨領域研發能量，強化在地臺商的全球市場競爭力，完整臺灣韌性供應鏈，搶攻全球新興市場商機。

出席典禮的經濟部次長林全能表示，很高興見證工研院東南亞辦公室的開幕慶祝暨簽約典禮，並表達「三個感謝」，首先，感謝臺商在海外擴展臺灣產業實力，增強供應鏈韌性；其次感謝國內企業積極投資拓展國際市場，強化供應鏈規模；最後感謝工研院支持臺商前進東南亞，成為供應鏈最強後盾。

林次長並引用賴副總統於臺灣機械同業公會活動中提及產業創新驅動經濟成長、臺灣邁向高階製造國家、產業日不落國三大目標，呼籲企業以創新為驅動力、強化數位及低碳化，還要積極建構一個讓臺灣成為「產業日不落國」的供應鏈體系；林次長強調，工研院擁有許多重要能量，希望工研院東南亞辦公室成立後，更能夠結合政府推動新南向政策，攜手國際產學研夥伴，進一步促進臺商投資及海外拓展，共創繁榮與價值。

駐泰代表張俊福指出，工研院東南亞辦公室的設立象徵著臺灣與東南亞區域之間展開更緊密的合作。根據泰國Board of Investment（BOI）統計，2023年臺灣以546億泰銖位居泰國外國投資第5大來源國，較2022年增長24.87%，足見泰國已是臺商投資重點國家，尤其是在 PCB、電子零組件、電動車等領域的投資有顯著增長，顯示臺泰之間密切的經濟合作。期許工研院東南亞辦公室作為臺商東南亞布局及技術轉型的關鍵推手，為臺灣與東南亞的經濟發展貢獻更多動能。

工研院院長劉文雄表示，隨著全球供應鏈重組，臺商前進東南亞，誠如蔡總統指出，政府推動新南向政策，成功提升臺灣與新南向國家廣泛合作，在去年臺灣和新南向國家的貿易總額已超過1500億美元。劉文雄進一步說，王美花部長也指出，臺灣對東南亞和南亞的投資持續大幅成長，代表新南向政策的重要性。因此工研院東南亞辦公室的正式成立，象徵著臺灣與東南亞地區合作跨入關鍵里程碑，工研院以三大策略推動東南亞市場，包括：透過科技提升低碳和智慧製造能力，開發新市場；同時引進生物料源結合工研院循環經濟技術，促進永續發展；透過數位培訓，協助在地企業充分運用人才，並將聚焦淨零排放、智慧製造、智慧醫療、智慧農業等重點領域發展。

劉文雄說，此次工研院與泰國台商總會簽署合作協議，就是希望能夠攜手臺商眾志成城，發揮區域鏈結的成效，透過組織間的合作，促進產業技術創新和人才培養的深度交流。未來工研院東南亞辦公室，將扮演臺商升級轉型的重要橋樑角色，同時也是臺灣產業進軍東南亞市場的灘頭堡及戰略夥伴，鏈結國際標竿科研機構，策略合作共建生態系聯盟，引領著臺灣與東南亞的產業合作，鞏固臺灣在國際供應鏈中的地位和影響力，為東南亞地區的經濟發展注入更多能量，提升產業優勢保持競爭力。

面對供應鏈轉移的機會與挑戰，工研院持續聚焦市場新價值、新需求，擘畫「2035技術策略與藍圖」聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」四大應用領域的研發方向，並厚植「智慧化致能技術」，積極以創新科技協助臺商企業進行跨領域研發，提升轉型升級。