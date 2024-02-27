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全聯今年業績含大潤發拚2,100億 店數超越1,200店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全聯今年業績含大潤發拚2,100億，店數超越1,200店。記者嚴雅芳/攝影
全聯今年業績含大潤發拚2,100億，店數超越1,200店。記者嚴雅芳/攝影

全聯2024年積極布局市場，提供消費者更有溫度的「PX服務圈」計畫，全聯董事長林敏雄表示，預計2024年店數規模將超越1,200店，目標業績1,800億，包含大潤發預計應達2,100億，並將攜手全支付擴展更便利的使用情境，於第1季實現跨境布局的目標，讓消費者到日本也能使用全支付。

全聯截至2023年累積超過1,160家門市，且不僅在台灣本島布局，離島金門、澎湖也持續擴點，未來也持續看好離島消費需求，將持續滿足在地居民需要。林敏雄表示表示，面對疫後競爭激烈的零售市場，全聯將以「便宜」、「方便」為核心，持續拓展版圖，線上線下服務整合，優化實體服務品質，同時提升線上購物商品數與服務範圍，以提升整體成長動能。

針對PX Pay會員經營方面，目前福利卡友歸戶數近1,500萬人，PX Pay會員數高達980萬人，全聯非現金支付在2023年12月的佔比達近六成，而行動支付佔比則有逾3成，目標2024年能突破四成。此外，今年PX Pay計畫進行功能增強，包括新增發票載具記帳服務、遊樂場改版等等，以提升會員對APP的黏著度，進而增加APP的日活躍使用人次，並優化APP流量，打造線上流量金雞母。

在電商方面，全聯表示，2023年近百萬人使用全聯小時達/分批取服務，較前一年成長超過三成，預計2024年可再增加至少一成。其中，全聯小時達2023年業績達52億元，年成長率超過兩成，其中小時達的生鮮業績約佔三成，佔實體門市業績約5%，預估今年可達58億元。

全台全聯小時達門市統計共有739間，包括6間位於離島的門市（4間澎湖、2間金門），另外，小專店目前共有9間店，以社區生鮮雜物倉儲中心為概念，採「前店後倉」模式運營，後疫時代生活趨於穩定後，除了既有生鮮雜貨外送需求外，另針對上班族等消費者，額外拓展ready-to-eat商品，如加熱即食、幸福便當、阪急麵包、OFF COFFEE等熟食品項外送，今年相關類別銷售業績也有顯著提升。

此外，截至2023年底，全聯隔日達消費會員人數較去年下半年成立時大幅提升2.8倍，預計今年可再成長二至三倍。業績部分，2023年較去年同期大幅增長三倍。今年將持續拓展日用、家電、餐廚、美妝、保健等品項，以提升商品類型的豐富度，預期能夠帶來二至三倍業績成長。

全聯 消費

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