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營收首破3000億創新高 統一超去年每股賺10.21元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
統一超公告去年財報，全年合併營收首度衝破3000億元大關達3127億元。圖／7-ELEVEN提供
統一超公告去年財報，全年合併營收首度衝破3000億元大關達3127億元。圖／7-ELEVEN提供

統一超公告去年財報，全年合併營收首度衝破3000億元大關達3127億元，年增9.16%，連續八年創新高，稅後淨利達126.61億，成長14.37%；每股稅後盈餘為10.21元，較同期成長14.33%，創歷史同期第二高水位，並規劃配發9元現金股利。

統一超表示，2023年店數達6,859家，串聯「i預購」、「i划算」、「OPEN NOW」及逾1700台「智FUN機」，打破服務時空、拓展門外商機，積極滿足節慶節令需求，鮮食、咖啡、思樂冰、霜淇淋、預購、零食、飲料、國際精品等持續開發話題新品，並靈活推動全店主題行銷活動熱絡買氣，持續打破福袋銷售時機，創新於重大店型、商圈活動、聖誕節推出。

統一超也說，自創本土全新購物商城「iOPEN Mall」，助微型創業家與中小企業一臂之力、開創買賣雙贏商機；因應暢旺的旅遊商機，商場事業持續擴大、經營據點已達57個，多元豐富的創新作法持續串聯OPENPOINT生態圈，提升會員人數與黏著力，會員貢獻再創歷史新高、突破千億元大關。

統一超指出，台灣7-ELEVEN會員經營表現不俗，藉由會員、點數、支付三大策略持續創新OPENPOINT生態圈服務，包含領先同業連續兩年擴大點數折抵代收項目、累積幫會員省下超過6000萬元代收金。

展望2024年，統一超表示，台灣7-ELEVEN持續積極展店，店數將突破7000店、更積極朝7111店邁進，藉由線上線下策略持續滿足消費需求，同時開發創新服務與話題商品，串聯OPENPOINT生態圈深化會員經濟，積極成為消費者心中的生活服務平台，帶動業績健康穩健茁壯。

OPENPOINT 生態

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