燁聯不銹鋼3月盤價蓋牌 對長期客戶有利

不銹鋼上游廠燁聯（9957）27日通知客戶，3月盤價維持個別議價模式。市場認為隨著近期國際鎳價上漲，加上不銹鋼進口價格普遍走揚，燁聯3月行情應多數走高報價提升，預期另家上游廠唐榮（2035）將跟進。

法人表示，全球鎳金屬近來漲多跌少，最新報價收盤每公噸1.7萬美元，單周大漲5.1%，擺脫前波谷底的1.57萬美元，鎳價表現後市仍被看好。

但由於國內不銹鋼市場胃納偏小，目前不銹鋼板材現貨市場平淡，部分下游認為流通交易仍處於觀望狀態，這也是燁聯3月新盤價蓋牌不公布的主因，採個別議價對於燁聯長期忠誠客戶較有利。