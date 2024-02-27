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一年逾千件、機捷交易最熱四站曝 這站成新亮點

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
A7重劃區。記者游智文／攝影
A7重劃區。記者游智文／攝影

機場捷運自2017年3月2日正式營運通車即將滿七年，帶動各個捷運站點周遭房市的發展。永慶房產集團彙整機場捷運2023年各站點周邊800公尺內預售屋實價登錄資訊，其中有四個捷運站點2023年周邊預售屋交易量突破千件。

2023年機場捷運沿線站點周邊預售屋交易情形。
2023年機場捷運沿線站點周邊預售屋交易情形。

其中以體育大學站A7最為熱門，交易量2545件，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，機場捷運沿線，距離台北車站越近、通勤時間越短的站點房價越高，因此雙北地區不少通勤族選擇以時間換房價，沿著機場捷運站點看房，體育大學站房價相對前後站點親民實惠，形成機場捷運房價凹陷區，推升預售屋交易量表現。

陳金萍指出，體育大學站位於A7重劃區範圍，周邊有樂善科技園區、郵政物流園區、華亞科技園區、林口工三工業區，就業機會豐富，可開發土地面積廣闊，加上有機場捷運加持而吸引建商購地大量推案。

此外，體育大學站周邊新建案多為千坪以上基地，戶數規模動輒上百甚至上千戶，供給穩定，2023年平均預售屋交易單價每坪39.5萬元。A7重劃區房價相對雙北地區實惠、整體屋齡新，尤其以低總價二至三房的產品更加吸引年輕首購、換屋消費者青睞，搭配行政院北北基桃TPASS通勤月票政策優惠上路，更擴大吸引雙北通勤族群關注。

機場捷運桃園高鐵站(A18)與桃園體育園區站(A19)皆位在青埔重劃區範圍內，陳金萍說明，桃園高鐵站具有機場捷運與台灣高鐵互相轉乘的交通優勢，是青埔重劃區重要的交通樞紐，站點周邊有華泰名品城、X Park、IKEA等大型複合商場進駐，國泰人壽也將投入約260億開發高鐵桃園車站特定區，興建辦公、購物商場、星級旅館等商業聚落，商業機能日漸成熟，未來發展可期，2023年桃園高鐵站預售屋平均交易單價每坪46.9萬元。

桃園體育園區站現有環球購物中心進駐，鄰近的桃園國際棒球場現為中華職棒樂天桃猿主場館，商業、育樂機能相當豐富。陳金萍補充，桃園體育園區周邊還將有桃園美術館、桃園會展中心、亞矽創新研發中心等政府建設都在規劃、興建中，可望帶來更多就業機會，吸引人口移居並帶動商業發展，對於在地購屋消費者或通勤族都相當具有吸引力。2023年站點周邊預售屋平均交易單價每坪47.4萬元。

另一值得關注的站點是山鼻站(A10)。陳金萍指出，山鼻站位於山鼻重劃區範圍內鄰近桃園國際機場，住宅區與捷運站距離幾乎步行可及，對於經常利用捷運通勤的民眾，可謂相當便利。

2023年山鼻站周邊預售屋平均單價每坪33.6萬元，房價相當經濟實惠，對於年輕首購族、通勤族相當具吸引力，2023年預售交易件數也突破千件，有機會成為機場捷運沿線房市的新亮點。

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