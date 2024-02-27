竹科人買房從關埔重劃區外溢 新竹這區預售屋首現6字頭

大新竹地區因有科學園區帶來的人口紅利，房市穩定成長。房仲業者觀察新竹市面臨素地漸少，但竹科人偏好屋齡新的大樓物件，部分購屋族群從關埔重劃區外溢至北區的金雅重劃區，因房價相對實惠、居住環境單純等優點，讓金雅成為購屋新寵兒，預售屋房價已上漲到45到50萬元，指標建商也有實價登錄6字頭的紀錄，後勢看漲。

信義房屋三民綠光店店長林詩偉表示，新竹市的市中心素地漸少，房屋建築已飽和，區域內大面積的重劃區不多，市區雖有零星危老重建新建案，但最廣為人知的就是近新竹科學園區的關埔重劃區、關埔二期重劃區與北區的金雅重劃區；其中，關埔二期重劃區目前仍在整地中，公共設施如道路、水溝施工，尚未有正式推案。

現在大樓林立的關埔重劃區在10年前剛發展時預售屋房價僅2字頭，信義房屋金雅店專案經理張朝欽說，關埔重劃區因為靠近新竹科學園區，受惠科技產業發展、產業人口紅利加持，預售屋單價已至7到8字頭，也讓在科學園區上班的購屋族群外溢找房。

張朝欽指出，園區客購屋偏好選擇屋齡較新的物件，因此購屋目光就外溢至預售案、新成屋較多的金雅重劃區；而金雅重劃區最大的優勢為交通優勢，近68快速道路，要進園區或到外縣市都很方便，以15到20分車程換取相對親民的房價與較大居住空間。

位於新竹市北區的金雅重劃區從5到6年前開始發展，發展之初房價從單價約20初頭，一路現在的預售屋單價約為45到50萬元，指標建商也有實價登錄6字頭的紀錄。2到3房總價約落在1300到1800萬元，區域內低密度開發、公園綠地多，受小家庭青睞。

林詩偉也提到，金雅重劃區的購買族群多為兩大族群，第一為預算有限的客群，但又喜歡屋齡相對新的物件，因此會選擇房價相對親民的金雅重劃區，第二則是有地緣性的在地族群，原本住舊公寓、華廈，換屋時會選擇屋齡較新的社區大樓。