企業最愛大學生前十強 成大奪冠、台師大轉型成功

1111人力銀行今（27）日公布2024企業最愛大學調查，結果顯示在「整體排行」中佔據前十名的學校分別為成功大學、臺灣大學、陽明交通大學、臺灣科技大學、清華大學、中央大學、政治大學、臺灣師範大學、淡江大學以及中正大學。

英國《泰晤士高等教育特刊》於 2023年6月初公布世界大學影響力排名，成功大學從全球115個國家地區、1705所大學中脫穎而出，榮獲第 24 名，較去年進步9名，並創下連續四年全臺第一的優異表現，可以看出畢業生人才價值充分發揮於業界，深獲雇主青睞，勇奪整體排名冠軍。

為更貼合產業發展需求，陽明交通大學不僅培育半導體專才，更於去年首開設「二年制的電子與光子學士後學位學程」，針對非STEM的學生，只要有意願投入半導體領域，將來都有機會成為多元科技人才，有鑑於數理、資訊、半導體的基礎教育，在台灣的科技產業已變成是很重要的必備知識，透過該學程鼓勵學生跨足不同學術領域，將各自的第一專長知識相互結合，強化個人就業力。

值得一提的是，今年擠進十強，獲得「整體排行」第八名的臺灣師範大學，國際化是台師大的強項，校園擁有超過11%比率的國際學生，更獲得教育部選定為「雙語標竿大學」，且因應產業變革而增設商管理學院外，辦學也獲得「AACSB 國際商管學院促進協會認證」，躋身全球前 6% 的商管學院，與世界大學接軌，並且增設成立「跨域科技產業創新研究學院」，結合科工學院、理學院及人文社會科學院系能量，設立「AI 跨域應用」、「綠能科技與永續治理」兩大研究所，與企業密切合作提供高額獎學金及實習機會，配合產業脈動全力育才，實力有目共睹。

「國立一般大學」排行中，國人心目中的最高學府「臺灣大學」穩座龍頭位置，而陽明交通大學則比去年進步一個名次，今年以亞軍之姿獲得企業肯定，成功大學及政治大學則分居3、4名，第5名為中央大學，值得注意的是，中央大學首次躋身前五名，顯示其在企業招聘進用過程中，重視程度逐漸攀升，反映出企業對頂尖大學的理工領域人才依然擁有高度需求，數位科技的發展與結合，已成為各大學未來發展的重中之重。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，觀察前三名的學校，著重於數位與各領域企業深度結合，以臺灣大學為例，積極擴展其他學科領域，預計將增設新聞或傳播相關學系，最快114學年度開始招生，希望培育善用數位科技等領域的國際傳播人才，滿足多元就業市場需求。整體而言，可以看出在企業主心目中，重點理工人才的頂尖大學，與培育多元人才的綜合型大學並駕齊驅，都是不可多得的即戰力，顯見國立大學品牌還是極具吸引力，亦是就業保證。

在「私立一般大學」排行中，淡江大學、輔仁大學、東海大學依然位居前三大，屹立不搖，長庚大學從去年第九名攀升至第六名。值得注意的是，元智大學和中山醫學大學也擠進十強，元智大學晉升至第五名，而中山醫學大學則是位居第七。

黃若薇表示，分析今年排名變化，淡江大學傲視群雄，成功奪得私立一般大學冠軍寶座，展現其在教育領域的領先地位，學校積極與遠傳電信、臺灣微軟攜手合作聯手打造「全國首座永續雲」，是亞洲首見的大型產學跨界合作。

而擠進十強的中山醫學大學，積極推動特色教學，不斷與時俱進，緊密結合全人教育、數位元人工智慧及永續發展等趨勢，包括整合資訊科技、人文關懷等微學分課程，鼓勵學生跨學科學習，學校師生在STEM領域的專業知識和應用能力方面，也取得傑出表現，教授獲全國創新教學競賽特優、教學實踐研究績優計畫等殊榮，中山醫大持續以創新作法推動學術和教育發展，培育更多具影響力的國際頂尖醫學專業人才。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，在企業主過去的進用經驗中，具備哪些特質最重要？調查結果指出，五大指標包括：解決問題的能力65.0%、團隊合作的能力58.8%、溝通表達的能力42.5%、熱誠與抗壓能力41.9%，以及快速學習的能力37.6%。從結果可以看出，能夠獨當一面解決問題，是老闆最看重的首要能力，建議學子宜把握大學校園生活，全方位學習，並從生活點滴中漸漸養成處理事情的能力，擴充軟硬實力，進入職場才能充分發揮就業優勢。

黃若薇建議，考生在大學學測放榜後，可先對答案並試做落點分析，再看學測五標落點在哪一家大學，1111學測落點(https://university.1111.com.tw/index.asp)分析，會更新今年各科級分標準，幫助考生掌握精確的落點結果，在選擇志願時，除了符合本身興趣外，可參考1111人力銀行大學網，了解不同學校、科系的特色，以及如何著手準備個人申請、書面備審資料與歷屆考題等資訊，為即將升上大一的準新鮮人指引方向。

台師大副校長宋曜廷表示，隨著社會脈動轉變，學校從傳統著重師資培育的方向，轉而成為理工科完備的綜合型大學，重視國際移動力、學習態度以及解決問題能力，這些都是相當重要的職場態度，台師大學生積極推動跨域學習，輔系、雙主修比例占課程40%，而參與實習比例也超過50%以上，這些都是促成台師大學生表現亮眼原因。

淡江大學副校長林俊宏指出，自創校以來秉持著三化教育「國際化」「資訊化」「未來化」理念乃孕育人才，以「AI+SDGs=∞」為校務發展核心理念，實踐淡江永續智慧校園。近年因應數位轉型，淡江大學與「微軟」和「遠傳」深入產學合作，帶動全校教職員與學生提升個人數位力，創建淡江AI個人數位助理「5C淡小虎」，讓同仁能自行開發所需的系統，來提升學校的教學、行政、研究與服務效率。

中山醫學大學主任秘書王祖興特別提到，「 校內語聽系、視光系在國考錄取率都是全國首屈一指」，就業面也鼓勵「創新、創業」除了專業能力外還能有更寬廣的選擇，另外在就業媒合部分這幾年也受到1111人力銀行及教育部UCAN計劃的助益。