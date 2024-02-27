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統一超3月1日起進駐「清水服務區」 拚年底前改裝完工

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「清水服務區」自3月1日起全面啟動改裝作業，此圖為改裝後主入口設計示意圖。 統一超/提供
「清水服務區」自3月1日起全面啟動改裝作業，此圖為改裝後主入口設計示意圖。 統一超/提供

統一超（2912）瞄準國道服務區商機，自3月1日起將正式接手「清水服務區」，並啟動改裝作業，預計於今年底前全面營運。統一超表示，改裝期間為確保營運不中斷，規劃約600坪結構帳臨時賣場，除二間24小時營運的7-ELEVEN門市外還有20個臨時櫃位，包含伴手禮、美食櫃、即食櫃等，同時提供座位區、ATM、哺乳室、ETC服務，以持續提供用路人舒適的休憩空間。

統一超表示，為塑造國道新視界讓用路人擁有全新感受，將自3月1日起全面啟動「清水服務區」改裝作業，以「清水風帆 馳乘飛翔」為主題意象，融入清水豐富自然生態、人文風情、地方工藝等設計，不僅形塑整體門面、設置造景藝術，讓各樓層都有驚喜，提升用路人遊逛動機外，並規劃約50櫃位，較原本櫃位增加超過兩成，包含連鎖店、在地名店等，其中，有三分之一是唯一或第一次進駐，凸顯經營差異化，打造全方位服務區新體驗。

統一超自2002年起，即開始以商場營運模式參與各地商場規劃，目前共分為觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓七大類別，總計共58個商場。並長期深耕國道服務區經營，不斷以「旅客視角思維」提供創新規劃，目前共計有泰安、仁德、東山、關廟及清水五處服務區經營權，不僅翻新軟硬體結構，更積極引進在地、知名品牌進駐，為不同服務區結合在地獨有特色主題打造風格，提供用路人更完善旅途體驗，讓服務區不僅是休憩空間，更可創造全新記憶點。

2912統一超 國道 自然生態 觀光景點

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