響應政府2050淨零排碳政策 全台首家汽車客運業宣示推動ESG
擁有業界最大運量、車隊規模最龐大的首都客運，集團董事長李博文今日宣布，為響應政府2050淨零排碳政策，同時結合ESG國際趨勢，促使落實環境保護、社會責任以及公司治理(ESG)，首都客運集團接受中華顧問工程司及中華民國運輸學會輔導計畫推動ESG，推動ESG可以為環境永續帶來正面影響力，同時兼顧社會責任，也使企業得以永續經營發展。
首都客運集團旗下包含首都客運、臺北客運、大都會客運、三重客運、台中客運等五家公司，擁有逾4,200輛車、6,000名員工，首都集團不但重視顧客、員工、股東等權益關係人的權益，同時也響應「節能減碳」政策，減少空氣汙染及能源消耗，截至目前為止集團已汰換逾500輛電動巴士，並持續引進電動公車，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，為綠色運輸、環境永續盡一份心力。
在社會責任方面，為了使民眾都能擁有高品質的公共運輸服務，提供基本民行，經營許多市民小巴路線或是偏鄉公車路線，關心社會偏遠地區服務議題，並且照顧弱勢身障乘客搭乘公車客運的權益。在公司治理方面，除了遵守法律規定外，也願意朝向資訊公開透明，重視資安及風險管理。
首都客運集團將成立永續發展委員會及永續發展推動小組，以落實ESG永續發展工作，接軌全球，提供旅客安全、優質與創新的旅運服務，同時引領運輸業朝正面成長與永續營運的新契機。
今天推動ESG的宣示大會，除了輔導單位中華顧問工程司副執行長葉文健、中華民國運輸學會理事長邱裕鈞及陽明交通大學教授馮正民未來將負責輔導及授課外，雙北市政府主管機關也十分重視，新北市政府交通局局長鍾鳴時、台北市公共運輸處副處長紀勝源都出席勉勵汽車客運業者，表達政府部門對ESG的重視，並願意協助業者實現政府的淨零排碳政策。
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