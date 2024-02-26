豐興廢鋼跌200元 威致、東鋼跟進

中砂（1560）從傳產領域切入半導體領域，創造業務三大支柱，客戶群也不斷增加，半導體大咖包括台積電、美光，到最近洽談新增美系IDM都是客戶。產業度過庫存調整期後，今年跟著客戶發展先進製程的腳步，營運也可望回到成長軌道，表現逐季增長，挑戰全年業績歷史新高紀錄。

2024-02-26 18:29