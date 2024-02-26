豐興廢鋼跌200元 威致、東鋼跟進
豐興（2015）26日開新盤價，廢鋼每公噸跌200元，鋼筋與型鋼平盤。南部威致（2028）、北部東鋼（2006）全面跟進宣告廢鋼收購價下修200元，上市電爐族群靜待市場買氣增溫。
豐興協理莊文哲表示，上周國際鋼鐵原物料行情表現偏弱，美國大船廢鋼無報價，美國貨櫃廢鋼下跌到每公噸368美元，日本廢鋼持平為378美元，澳洲鐵礦砂從每公噸126.6美元跌至120.85美元。
根據鋼鐵上游原料走勢，豐興貼近市場行情，26日業務會議拍新盤價，廢鋼收購本周每公噸再下跌200元，鋼筋、型鋼持平。廢鋼收購新價每公噸1.08萬元、鋼筋1.91萬元、型鋼平盤2.67萬元。
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