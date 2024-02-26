2023屏東四重溪溫泉季吸引逾65萬人次 把握最後活動倒數！

全台最風光的四重溪溫泉季，去年11月17日開幕至今年2月29日，長達105天的溫泉慶典即將進入倒數階段。四個月展期超過65萬人造訪，也帶動了溫泉區周圍旅宿、餐飲、伴手禮等店家商機。

溫泉季除了絢爛的燈飾作品還有全新開設的「煮蛋池」人氣爆棚，引入泉水注入其中，結合水煮溫泉蛋、蔬食等食材，為遊園增添更多趣味。活動期間接續舉辦「溫泉小農市集」、「親子電影院」以及吸引千人報名的「金色溫泉路跑」等主題系列活動。

屏東縣政府表示，四重溪溫泉季近年以溫泉公園璀璨燈海成為人氣溫泉景點，除了賞燈之外還可以近距離與超萌水豚互動，園區中更有遊戲區以及日式和服可以體驗。豐富的系列活動讓遊客除了可以享受療癒的「美人湯」之外，還多了些趣味的活動可以選擇。

另外，溫泉季期間還有消費滿額兌換活動紀念品以及優惠合作住宿等活動，相當受到民眾喜愛。四重溪溫泉季即將進入最後一週，推薦各位把握溫泉季的尾聲，再次體驗四重溪溫泉區的溫暖。

縣府交通旅遊處表示，為了方便旅客參加活動，本次活動期間推出2條接駁車路線，溫泉季每日皆有車次往返，滿足遊客友善接駁的願望，不只省荷包，更低碳環保。第一條路線從枋寮火車站接駁至四重溪，搭配原有的518路線公車，早上8點到晚上9點都有車次往返，每日首班車將從屏東轉運站出發，另有一班次將延伸至旭海溫泉區。

第二條路線則從恆春轉運站接駁至四重溪，搭配原有的201路線公車，每日早上9點至晚上9點都有車次往返；另外，身心障礙朋友也能免費預約復康巴士，可選擇從枋寮火車站或車城站搭乘，直達四重溪溫泉公園。

交旅處也特別推出期間限定郵輪巴士，讓民眾在一日小旅行中吃、喝、玩、樂一次滿足，加碼贈送的東隆宮祈福許願牌也得到許多遊客的喜愛，而原規劃18梯次的名額在開放報名不久後即秒殺，後續再加開2梯次也是迅速額滿，後續更有不少民眾介紹親友依照郵輪巴士的路線規劃旅遊行程。

此外縣府持續推動「落山風風景特定區」遊憩廊帶，提升該區域周邊在地旅遊的豐富性，搭配「屏東青年旅創基地」，並推廣恆春半島縣道 199 及縣道 200 的單車山林旅遊文化，搭配四重溪溫泉公園的主題式「卡比園區」與特色日式商店，歡迎各位民眾於溫泉季之後可多加使用便利的518公車路線，前往觀光友善的四重溪溫泉區，期待今年在活動之餘也能體驗不同的恆春半島之美。