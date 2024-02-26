快訊

虎尾鎮長、麥寮鄉長補選 民進黨確定不徵召、不提名

思慮縝密！早餐吃一半跳月台救落軌嬤 高中生還原當下心境：不緊張

2023屏東四重溪溫泉季吸引逾65萬人次 把握最後活動倒數！

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

全台最風光的四重溪溫泉季，去年11月17日開幕至今年2月29日，長達105天的溫泉慶典即將進入倒數階段。四個月展期超過65萬人造訪，也帶動了溫泉區周圍旅宿、餐飲、伴手禮等店家商機。

溫泉季除了絢爛的燈飾作品還有全新開設的「煮蛋池」人氣爆棚，引入泉水注入其中，結合水煮溫泉蛋、蔬食等食材，為遊園增添更多趣味。活動期間接續舉辦「溫泉小農市集」、「親子電影院」以及吸引千人報名的「金色溫泉路跑」等主題系列活動。

屏東縣政府表示，四重溪溫泉季近年以溫泉公園璀璨燈海成為人氣溫泉景點，除了賞燈之外還可以近距離與超萌水豚互動，園區中更有遊戲區以及日式和服可以體驗。豐富的系列活動讓遊客除了可以享受療癒的「美人湯」之外，還多了些趣味的活動可以選擇。

另外，溫泉季期間還有消費滿額兌換活動紀念品以及優惠合作住宿等活動，相當受到民眾喜愛。四重溪溫泉季即將進入最後一週，推薦各位把握溫泉季的尾聲，再次體驗四重溪溫泉區的溫暖。

縣府交通旅遊處表示，為了方便旅客參加活動，本次活動期間推出2條接駁車路線，溫泉季每日皆有車次往返，滿足遊客友善接駁的願望，不只省荷包，更低碳環保。第一條路線從枋寮火車站接駁至四重溪，搭配原有的518路線公車，早上8點到晚上9點都有車次往返，每日首班車將從屏東轉運站出發，另有一班次將延伸至旭海溫泉區。

第二條路線則從恆春轉運站接駁至四重溪，搭配原有的201路線公車，每日早上9點至晚上9點都有車次往返；另外，身心障礙朋友也能免費預約復康巴士，可選擇從枋寮火車站或車城站搭乘，直達四重溪溫泉公園。

交旅處也特別推出期間限定郵輪巴士，讓民眾在一日小旅行中吃、喝、玩、樂一次滿足，加碼贈送的東隆宮祈福許願牌也得到許多遊客的喜愛，而原規劃18梯次的名額在開放報名不久後即秒殺，後續再加開2梯次也是迅速額滿，後續更有不少民眾介紹親友依照郵輪巴士的路線規劃旅遊行程。

此外縣府持續推動「落山風風景特定區」遊憩廊帶，提升該區域周邊在地旅遊的豐富性，搭配「屏東青年旅創基地」，並推廣恆春半島縣道 199 及縣道 200 的單車山林旅遊文化，搭配四重溪溫泉公園的主題式「卡比園區」與特色日式商店，歡迎各位民眾於溫泉季之後可多加使用便利的518公車路線，前往觀光友善的四重溪溫泉區，期待今年在活動之餘也能體驗不同的恆春半島之美。

公車 溫泉季 郵輪

延伸閱讀

屏東泰拳好手 世界泰拳錦標賽奪1銀1銅 練拳展自信

麗晶「七海探索號」郵輪亞太首航！奢華房型還有360度環繞露台

屏東「奇幻大津」爆紅 帶動高樹蜜棗銷量成長10％

2024屏東燈節閉幕3大燈區逾280萬人次 紙風車壓軸登場

相關新聞

重稅抑制轉手 去年交屋量爆14.9萬棟卻未見賣壓潮

房價高漲、稅率影響下，去年交屋量爆發，卻未見賣壓潮。據統計，2023年第一次完工數量高達14.9萬棟，創近15年新高。房...

70年老店 中砂如何從傳產業「磨」出半導體的一片天？

中砂（1560）從傳產領域切入半導體領域，創造業務三大支柱，客戶群也不斷增加，半導體大咖包括台積電、美光，到最近洽談新增美系IDM都是客戶。產業度過庫存調整期後，今年跟著客戶發展先進製程的腳步，營運也可望回到成長軌道，表現逐季增長，挑戰全年業績歷史新高紀錄。

聚陽NIKE、Adidas兩大客戶復甦慢 今年要靠奧運吃補？

聚陽為國際知名運動機能服飾品牌包括NIKE、Adidas、UNDER ARMOUR、Lululemon等的代工成衣廠，今年受惠客戶拉貨力道強勁復甦，加上7月奧運題材加持。法人看好，聚陽上半年訂單已滿載，預估奧運期間訂單量年增將呈現雙位數成長，平均銷售價格（ASP）也有機會出現個位數成長，有助營收獲利提升。

土地交易又加溫？ 賴正鎰：政府不能帶頭炒地又甩鍋建商

台中市政府公告標售13、14期重劃區抵費地，但其中部分土地竟高於市價二至三成，鄉林（5531）集團董事長、全國商總主席賴...

房市爆近15年最大交屋量 為何不見轉手賣壓？

去年第一次完工數量高達14.9萬棟，完工數量創下2009年以來新高，不過市場上卻未見轉手賣壓，信義房屋不動產企研室專案經...

雲豹能源攜手泰國SSP集團 開發陸域風場

雲豹能源（6869）積極啟動海外布局計畫。今（26）日宣布與泰國上市能源公司Sermsang Power Corpora...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。