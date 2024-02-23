聯邦快遞宣布在阿拉伯聯合大公國杜拜南部的杜拜世界中心機場新建中東、印度次大陸和非洲地區轉運中心，旨在擴大聯邦快遞於中東地區的業務版圖。

中東、印度次大陸和非洲地區轉運中心的建設突顯了聯邦快遞對阿拉伯聯合大公國經濟的長期投資。 該轉運中心總投資超過3.5億美元，其包含內部設施建設和技術提昇，再次展示聯邦快遞致力於推動阿拉伯聯合大公國經濟成長，且符合旨在提升當地外貿的《國家非石油出口發展議程》。

聯邦快遞集團航空與國際業務總裁兼執行長施諾賢（Richard W. Smith）表示：「在阿拉伯聯合大公國新建全新的聯邦快遞轉運中心是一項策略性目標規畫，將大幅提升我們在中東、印度次大陸和非洲地區的服務實力和影響力。這項投資不僅擴大我們的運輸網絡，也提升該地區與全球市場的連結性，對全球商業和貿易的發展發揮關鍵作用。目前，阿拉伯聯合大公國在轉口貿易中居全球前五，除為約佔全球總人口45%的中東、印度次大陸和非洲地區提供服務外，聯邦快遞轉運中心也是我們連結220多個國家和地區的全球航空網絡的重要樞紐。」

聯邦快遞中東、印度次大陸和非洲地區總裁Kami Viswanathan表示：「全新聯邦快遞轉運中心的啟用，標誌著我們的發展策略邁出了關鍵一步，我們將透過打造更靈活、高效、智慧的運輸網絡，提供滿足客戶運輸需求的卓越服務。位於杜拜南部杜拜世界中心機場的轉運中心運用尖端科技，證實聯邦快遞致力於透過自動化進行營運轉型，打造一個更智慧、更永續的物流網絡。 」

該設施佔地達5.7萬平方公尺，透過包括自動分揀系統等先進科技，提升貨件處理和配送的效率、準確性和速度。 轉運中心內還配備兩台人工智慧自動高速X光機，可安全且有效率地完成貨件掃描。 此外，設施內還設有170平方公尺的冷藏空間，以滿足各種溫度敏感貨件的運輸需求。

聯邦快遞致力於推動永續發展，全新轉運中心的落成將是聯邦快遞2040年前實現全球業務碳中和營運目標的重要之舉。 該設施遵循杜拜政府的綠色標準，設有太陽能發電專案和建築管理系統，有助於確保能源的高效利用。 此外，聯邦快遞也正投入電動地面服務車隊，並為取送貨件和員工車輛配備充電站。

聯邦快遞中東、印度次大陸和非洲地區轉運中心位於杜拜南部核心區域的杜拜世界中心機場，是該地區航空和物流系統不可或缺的重要樞紐。 透過無縫連結海陸空的多式聯運物流網絡，進一步提升該地理位置的戰略優勢。