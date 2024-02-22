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台中預售成屋房價比一比 中區價差最大、北屯沒擠進前三

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
住商機構企劃研究室根據實價登錄，統計2023年台中主要行政區預售屋與成屋價差後發現，中區價差高達140.1%位居第一，西屯區與北區則分別以114.8%與107.5%價差緊追在後。台中房市示意圖／記者游智文 攝影
住商機構企劃研究室根據實價登錄，統計2023年台中主要行政區預售屋與成屋價差後發現，中區價差高達140.1%位居第一，西屯區與北區則分別以114.8%與107.5%價差緊追在後。台中房市示意圖／記者游智文 攝影

作為全台第二大都，除重大建設外，受惠於資金外溢與成本墊高效應，台中已成為全台房市的亮點。住商機構企劃研究室根據實價登錄，統計2023年台中主要行政區預售屋與成屋價差後發現，中區價差高達140.1%位居第一，西屯區與北區則分別以114.8%與107.5%價差緊追在後。

住商機構中區協理賴萬表示，除話題性外，近年台中新案林立，不乏全國性知名業者搶進，加上碳費拉動成本等綜合因素下，「台中房價很難再走回頭路」。

賴萬認為，台中新舊屋價差較多的區域，中區在三井Lalaport和捷運藍線話題，在新案站穩5字頭，舊案較多的情況下，預售和成屋價差居冠，不過因為中區僅有「森宇緻富」等數個建案，未來發展仍待觀察。

位居亞軍的西屯區，對於建商端來說，其先天豪宅林立，土地等成本高，又有水湳經貿園區等話題，使得區域能見度傲視各區，新推案狀況不俗，價格更為耀眼。

類似的狀況發生在北區，不過北區因為相對低價優勢獲得買方青睞，外地盤支撐下也能拉出差距。近期市場推案重鎮北屯區，雖然沒有排到前三名，價差亦有72.7%，推估關鍵在於成屋買方多青睞新案，加上行情已在高檔，價差較小的緣故。

至於預售屋與成屋落差較小的區域，為東區、新社，歸咎原因，和區域近期話題不多息息相關，一旦缺乏建商帶動話題，自然也不容易出現行情表現。不過，位於中科三期的后里，有就業需求，近年來房價年年成長，在穩定的自用盤支撐下，雖然價差不大，長線十分值得期待。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，價差較大的區域，若是在乎機能性，成屋會有較高CP值，價差較小的區域，可以等待，又想住新房子的民眾可以多觀察預售產品。

綜觀各項指標，2024年是穩中求進的一年，對於基期相對低的中部房地產市場而言，價格穩定向上已成趨勢。不過，在總價思維下，低總價、高單價的小宅個案成為市場主流，資金往「有話題卻低價」區域轉進的趨勢不變，日後區域之間的話題，對房價加分的效益將會更為明顯。

台中市預售、成屋最新價差統計一覽。資料來源：實價登錄、住商企研室
台中市預售、成屋最新價差統計一覽。資料來源：實價登錄、住商企研室

中科 實價登錄 建商 房價 豪宅 預售屋

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