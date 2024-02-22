台中高鐵站旅運破千萬！烏日區「高鐵宅」跟著翻倍賣 已購客不只中彰本地人

高鐵旅運量持續創高，2023年台中高鐵站全年旅客量首度突破千萬人次，平均每月有上百萬人進出高鐵站，高人流量成為站區軌道經濟最有力支撐，高鐵站所在的烏日區預售住宅大樓交易量年增129%，其中六成以上交易集中高鐵站前建案，一年賣出近千戶「高鐵宅」。

內政部實價登錄顯示，台中烏日區2023年的全年預售住宅大樓交易量達1,500筆，與2022年的交易量654筆相比年增幅達129％，呈雙倍成長。

其中，65%至77%的交易，集中在高鐵站區新案「大華縱橫」與達麗＆白天鵝「新高鐵」、「登陽未來之丘」。前兩案皆位在高鐵站前，具有「出站即到家」的特點，尤其是高鐵站正前方的「大華縱橫」，即使在高鐵月台上不出站就能看見，就像是向千萬名旅客完美示範回家最短距離。

早先進場銷售的「大華縱橫」，產品規劃二至三房格局，目前最高成交單價為每坪46.88萬元，近一年成交均價為42.18萬元，價格走勢節節攀高。且自去年下半年以來，三房產品成交比例增加，顯示平均地權新法實施後，認同高鐵特區的自住客仍持續買進，去年7月至今成交229筆，占已售比例的38%。

據「大華縱橫」現場專案分析，已購客中除了台中、彰化本地客之外，有三成是來自台北、新北及新竹縣市，以高鐵作為通勤交通工具的商務人士、高科技族群。

專案進一步說明，此類人士重視效率、時間，由於自身工作時數長、需要頻繁往來異地之間，因而相當認同住家位在高鐵特區的便捷與快速往返各地。

此外，根據台灣高鐵官方網站資料，2023年高鐵全線旅客量約7,300萬人，旅客人數最多的前三站分別為台北、台中、左營。其中，台中站的旅運量成長幅度達38.6%，且每逢假期與返鄉高峰期，高鐵公司頻繁加開班次因應，運量將持續創高且日漸走向「捷運化」，台中一日生活圈已成為高鐵特區房市的票房保證。

台中市建築經營協會市場資訊委員會主委白洪章表示，高鐵特區不只「出站即到家」，更有「出站即上班」的優勢。

以台中高鐵特區為例，規劃中的台中高鐵娛樂購物城預計將新增1.9萬個新工作機會；項目內容中涵蓋的A級商辦，也將引入數量可觀的白領上班族。國泰人壽在台中高鐵特區規劃複合式商辦、商場及飯店，勢必也將帶來一波新就業人口，軌道經濟如滾雪球般越滾越大，房市商機值得期待。