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興富發砸3,802.8萬元啟動收購 達德工程甲級營造廠到手

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導
興富發（2542）22日公告因業務需求，董事會決議擬轉投資新增子公司達德工程，並以3,802.8萬元向兩位自然人取得達德工程2,292,800股。聯合報資料照／記者陳美玲攝影
興富發（2542）22日公告因業務需求，董事會決議擬轉投資新增子公司達德工程，並以3,802.8萬元向兩位自然人取得達德工程2,292,800股。聯合報資料照／記者陳美玲攝影

興富發（2542）22日公告因業務需求，董事會決議擬轉投資新增子公司達德工程，並以3,802.8萬元向兩位自然人取得達德工程2,292,800股。

興富發建設發言人暨副總廖昭雄指出，達德工程為甲級營造廠，已透過轉投資、砸3,802.8萬元購入營造廠100%股權；未來達德工程主要營運方向、目的就是承攬營造工程業務，可對內、對外承攬業務。

他強調，達德工程納入集團子公司後，未來集團將多一家營造廠可分擔工程業務，若未來達德工程有餘力也能對外承攬工程業務，持續壯大。

興富發建設2023年全年營收達440.67億元，較2022年261.54億元成長68.5%；興富發建設指出，去年興富發營收雖然入帳個案較少，但在認列子公司潤隆建設旗下「國家大院」、「新橫濱」、「竹科潤隆」三大案挹注，推升整體營收成長。

展望今年，興富發建設預定入帳個案將有五筆，包括「興富發T1」、「站前新銳」、「文心愛悅」、「愛琴海」、「愛情河左岸」，在完工量較多，今年興富發建設營運可望優於去年表現。

營收 興富發

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