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高林綠能題材發光 旗下高明能源投資雲樁、德叡傳佳音

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

高林（2906）除了服飾本業之外，近年來不但投資生技，也積極跨足新能源產業。高林今（22）日表示，子公司高明能源持股33.75%的充電樁品牌雲樁科技，斥資2,000萬元取得北、中、南三地共計14座充電站點，未來將挹注營收。

雲樁科技除了取得14座充電站點，並增設25座AC充電座及8座快充電座，站點涵蓋全台，包括基隆海科館、屏東枋山茉莉灣甚至台東觀光景點東河包子亦有設置。在一級戰區都會區雲樁科技也積極布局，包括台北信義威秀、新竹與台中、台南、高雄等熱點，以因應日益增長的電動車需求。

高林去年3月成立子公司高明能源，積極跨足新能源產業；高明能源著重能源領域投資、開發及營運，亦積極開發多個苗栗太陽能光電計畫，為未來綠能產業的全面發展提供可觀的成長動能。

此外，高明能源持股60%的德叡科技亦傳出佳音，德叡科技以其自行開發的能源管理系統 AEGIS，獲工研院邀請於台南燈會「綠能燈區」展現了創新的綠色能源解決方案。「綠能燈區」位於沙崙綠能科技示範區，所有燈具光源皆由綠能裝置發電供給，為全國首創，呼應環保淨零的永續目標，利用太陽能板、氫能發電機、儲能設備等，建立一個微型的智慧電網系統，並以 AEGIS 作為管理平台，控制各項設備的運作，將多元能源轉換成電力供應燈會區域，實現「全綠電運行」及「離網自供電」的目標。

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