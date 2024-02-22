TOYOTA推出首台合格露營車 引發露營玩家高度興趣

TOYOTA HIACE自2019年導入以來，憑藉優異操控與乘坐舒適性及超大內部空間，獲台灣消費者青睞。今年推出全新露營車型，為喜愛露營的消費者敞開了通往自由的大門、提供更具露營魅力的配置選擇。此款車型不僅承襲了TOYOTA一貫的優越性能和可靠性，更象徵了一種生活方式，以實際行動引領消費者探索未知的自然之美。

在疫情之後，露營的風氣更甚以往，但許多熱門營地還是不容易訂到，對於更追求方便與自由的族群來說，開著露營車全台到處跑，確實很有吸引力。去年福特的FOCUS提供頂帳的選擇，強調的是方便性，TOYOTA HIACE則是藉由更大的空間，可以選擇更多的設備，台灣人的休閒旅遊傳遞不同的風氣。

和泰車（2207）指出，HIACE露營車自從去年底車展首度亮相後，由於全車配置符合法規認證，免去自行改裝驗車風險，露營玩家們更可依照自身需求選擇搭載多元升級配備；在車展亮相後，詢問度高居不下，一直深受戶外愛好者的期待與喜愛。

HIACE露營車價格依消費者需求加裝項目不同而有所差異，基本配備（標準備有滅火器、車邊帳、車頂架、車床與車室隔板等）售價148.9萬起，更可自費升級多款豪華設備（如吧檯櫃、子母窗、車頂太陽能板等）至200萬左右。

全新HIACE露營車提供了一系列豐富露營配備，全車配置都符合法規認證，在全車配置符合法規下，車主就不必為了每次的驗車頭痛，可以安心的開著車全台跑透透，全車從「標準配備」中的滅火器、車邊帳、車頂架，到中央桌椅組和車尾收納抽屜，無不展現對露營生活便利性及舒適度的極致追求。

甚至為進一步提升消費者體驗，亦提供「升級配備」選擇，如懸浮式吧台櫃、子母窗、400W車頂太陽能板，還有直流電瓶駐車冷氣、平台式微波爐、電磁爐等配置，使HIACE露營車成為一個充滿創意、靈活度極高的行動居所。無論是在露營場域還是在城市漫遊都相當方便。