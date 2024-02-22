智慧座艙概念股添新兵 凱基證券輔導唐群啟動在台上市櫃計畫

隨著全球掀起電動車熱潮，智慧車、智慧座艙商機快速成長，凱基證券看好唐群集團(Nitring International Co., Ltd.)穩居汽車座椅氣壓舒適系統市場領導地位，於2月21日開春吉日舉行股票第一上市櫃輔導合約簽約儀式，讓國內智慧座艙概念股有望再添新兵。

唐群集團在1987年於臺灣成立，1996年領先亞洲企業投入座椅氣動舒適系統開發，2005年於廣東設立生產、研發及營運據點，並在新竹設有研發辦公室，透過兩岸軟硬體整合及研發、生產資源的合併優勢，成為車用智能氣動舒適系統解決方案商，目前穩居中國大陸市場最高市占率，配置超過180位研發人員並擁有98項專利，開發出逾230項解決方案。其智能化座椅透過感測裝置，搜集乘坐者身形數據並識別體型、體壓等資料，再利用獨家「自適應系統」技術，實現座椅包覆感與軟硬度的自動調整，也可以舒緩長期乘坐緊繃的肌肉；未來亦將搭配「生理偵測系統」朝主動安全領域延伸，例如當偵側到駕駛人的疲勞指數上升時，系統將立即啟動喚醒駕駛人注意力，保障行車安全。

唐群集團董事長鄭鑑川指出，啟動股票第一上市櫃計劃能讓公司的體質更加強健，提升企業的國際知名度及財務透明度，俾利唐群集團朝下一個階段的成長目標邁進。台灣資本市場在國際市場的能見度持續提升，透過資本市場的平台，除了有助於唐群集團引入市場上多元且長期、穩定的資金，及多方優秀人才加入外，藉由主管機關對企業的監理及資訊透明度要求，亦將有利於其持續檢視、優化管理效能並自我提升，讓唐群集團在面向智慧座艙新世代時，更具有產業競爭優勢，期能全面深化及擴大與國際汽車品牌的互動合作。

凱基證券表示，唐群集團為中國大陸汽車座椅氣壓舒適系統的領先者，本次在選擇IPO主辦承銷商時，即重點考量主辦承銷商的送件經驗及承銷案件能力，而凱基證券除了擁有豐富的IPO送件經驗外，全年亦協助客戶召開超過200場的法說會，透過發行公司與投資人密集的雙向互動，促進投資人瞭解及認同發行公司的基本面及未來發展方向，創造發行公司、投資人及承銷商三贏的局面，並持續積極活絡資本市場發展，致力幫助更多優質企業進入資本市場。