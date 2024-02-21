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鎧將建設寒冬送暖邁入11年 累計2750個家庭懷暖受惠

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
在雲林虎尾推出的「鎧將雲鼎」規劃15層大樓建築，目前熱銷中。鎧將建設提供
在雲林虎尾推出的「鎧將雲鼎」規劃15層大樓建築，目前熱銷中。鎧將建設提供

台中鎧將建設與明德福德祠、三德慈善會共同舉辦「寒冬送暖暨歲末餐會」，愛心傳遞至今已來到第11屆，累計捐出超過500萬元善款，其中鎧將建設捐款250萬元，另外250萬元由大眾善款捐出。

今年資助單位包括北區明德里、明新里、立人里、長青里、健行里等五個里，共270戶弱勢家庭，每戶發送800元大潤發禮券、白米、沙拉油、麵條、泡麵。活動壓軸還有民眾最期待的圍爐摸彩，獎品皆由鎧將建設員工與協力廠商協力樂捐，讓每個家庭沾沾過年喜氣，造福更多需要幫助的家庭。

2008年鎧將建設創立台灣明德福德功德慈善會，簡稱三德慈善會。2013年鎧將建設主辦、三德慈善會、明德福德祠協辦第一屆寒冬送暖歲末圍爐。2016年開啟一年兩次的熱血勇士捐血活動，8年來累計募得2,457袋熱血。

2019年鎧將建設總經理林子耀接任三德慈善會理事長，進一步開啟與家扶中心、信望愛智能發展中心等單位合作，提供弱勢家庭長期關懷與物資扶助。

寒冬送暖暨歲末餐會11年來從不缺席，從一開始只有一個里，如今擴展至五個里、涵蓋270個家庭。林子耀感謝各界的慷慨善心、支持力挺，鎧將每一步都走得甘之如飴。

林子耀強調：「取之於社會，用之於社會，持續關懷鄰里，這是鎧將一直秉持的信念。」也因為如此，三德慈善會創立了寒冬送暖這個慈善平台，期望讓更多的善心人士加入，因為只有擁有更多的力量，才能讓愛心的影響更為深遠。

寒冬送暖暨歲末餐會，由主辦單位台中市明德福德祠、三德慈善會、鎧將建設，以及協辦單位北區明德里、長青里、明新里、立人里、健行里辦公處、大潤發台中忠明店等齊聚送暖。

近幾年，鎧將建設推案腳步延伸至雲林虎尾、麥寮等地區。去年在虎尾復興路黃昏市場正對面推出的「鎧將雲鼎」，規劃15層大樓建築，精品2至3房產品，150戶住家、10間店面，每坪單價30萬至35萬元，總銷16億元，目前熱銷中。

林子耀說，今年下半年規劃在虎尾大成重劃區及麥寮，分別還有13樓純3房大樓案及8樓2至3房華廈案將陸續推出，總銷合計約14億元。

鎧將建設與明德福德祠、三德慈善會共同舉辦「寒冬送暖暨歲末餐會」。鎧將建設提供
鎧將建設與明德福德祠、三德慈善會共同舉辦「寒冬送暖暨歲末餐會」。鎧將建設提供
林子耀(中)感謝各界的慷慨善心、支持力挺，鎧將每一步都走得甘之如飴。鎧將建設提供
林子耀(中)感謝各界的慷慨善心、支持力挺，鎧將每一步都走得甘之如飴。鎧將建設提供

大潤發 弱勢家庭

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