佳格食品參與H2U永悅健康B輪投資
佳格食品（1227）營養健康與永續耕耘獲得各界肯定，今（21）日佳格宣布參與「數位健康新創H2U永悅健康的B輪募資」，不僅展現對健康產業的支持，更藉此強化健康產業生態系的發展，為永續經營注入新活水。
H2U永悅健康B輪募資，為韓國醫檢集團SCL（Seoul Clinical Laboratories）策略領軍，佳格食品集團、偉喬生醫、上奇科技等法人參與B輪募資，總募資金額破千萬美金。
佳格食品表示，集團深耕在地，日前以回應兒童及老年營養需求，奪得首座Yahoo亞洲數位創意大獎「最佳ESG廣告獎」，過去一年來接連獲得A.A. Taste Awards、ITi Superior Taste Award、Monde Selection、食創獎年度10大新品…等殊榮，佳格去年五月成立永續發展委員會、十月成立永續發展處，由多位高階主管主導，推動綠色行動、永續供應鏈、投入永續產品與包材研發…等多項業務，近期獲得多項好消息。
「堅持食品安全及品質認證」，佳格旗下產品連年獲得多項認證、獎項與標章，至今累計獲得超過242個認證與標章，包含國人關注的健康食品認證、潔淨標章、特殊營養認證…等，佳格更獲得台灣首個「全穀標章認證」，成為業界領頭羊。
不僅如此，佳格產品品質獲得國際肯定，2023年共計獲得8個A.A. Taste Awards全球純粹品味評鑑、26個ITi Superior Taste Award 絕佳風味獎章、38個Monde Selection 世界品質評鑑大賞。以「得意的一天」有料熬鮮湯為例，在三無（無防腐劑、無味精、無人工香料）的基礎上做到料足味美湯底濃，對於產品始終以高標準把關品質，讓消費者吃得美味又安心，獲得A.A. Taste Awards、食創獎「年度10大新品」肯定。
佳格食品集團支持台灣健康產業的未來，投資「H2U永悅健康」。佳格以生產營養健康產品為根基，始終相信「健康」是人生最重要的基石，吃得營養是預防醫學的第一步。H2U運用科技促進全民健康的願景，與佳格成為「全家的營養健康夥伴」的理念不謀而合，期望與H2U攜手合作，提供全齡族群、全場景的健康生活服務。佳格期望與健康產業夥伴合作，從根本改善國人的健康，以聯合國永續發展目標（SDGs）「3 確保及促進各年齡層健康生活與福祉」為終極目標，提高每個人的健康風險管理能力，為大眾健康奠定更堅實未來。
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