新穎生醫與 AMG 簽訂合作備忘錄 插旗中東及北非市場

新穎生醫（6810）今（21）日宣布，與科威特商Advanced Medical German Co簽訂DNlite-IVD103合作備忘錄，雙方將共同擴展全球糖尿病盛行率最高的中東與北非地區，推廣DNlite-IVD103的應用普及，建構糖尿病腎病（DKD）的最新預防診斷標準與精準健康照護、造福廣大糖尿病友。

AMG公司成立於2003年，創辦人Eyad Al Saleh博士是位婦產科醫生，並在加拿大及法國取得博士學位，目前身兼總裁與執行長，專精於婦科腫瘤醫學與外科手術。AMG旗下有實驗室、生命科學、製藥及醫療設備等四大部門，主要提供疾病的檢測、預防和診斷等服務，業務版圖遍及阿拉伯海灣與北非市場，是中東地區領先的醫療產品與服務經銷商。

新穎生醫董事長曾錙翎表示，雙方接觸已有一段時間，今年2月藉由參加中東醫療實驗室儀器與設備展（Medlab）之際，特地走訪科威特拜訪AMG，針對雙方合作有了初步共識。此次AMG再專程來台回訪新穎生醫，進一步交流評估後，於今日簽訂合作備忘錄。

根據此備忘錄，AMG將協助新穎生醫在科威特、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼、巴林、摩洛哥、埃及、利比亞、土耳其等國家開發巿場並銷售DNlite-IVD103，有鑑此次合作涵蓋的市場正是全球糖尿病盛行率最高的中東與北非地區，代表DNlite-IVD103可有效預測糖尿病患的腎功能惡化風險，獲得國際的普遍認同與肯定。

曾錙翎指出，AMG擁有醫師背景的專業團隊、高規格的檢測實驗室服務，以及完善的行銷通路，對於創新型醫療產品，擁有豐富的行銷經驗，將會是新穎生醫DNlite-IVD103重要的國際銷售夥伴。此外，雙方也不排除有在銷售以外的進一步合作機會。

根據國際糖尿病聯盟（IDF）的報告顯示，中東與北非地區的糖尿病盛行率高達16.2%，平均每6人就有1人罹患糖尿病，居全球之冠。2021年糖尿病人口約有7,300萬人，相關的醫療費用支出近達330億美元。此外，根據當地醫師的回饋，同為糖尿病患者，阿拉伯人的腎功能惡化速度會是歐洲人的五倍，可能肇因於遺傳與飲食習慣所致，若不加以控制，3-6年內很可能就會面臨洗腎風險。

DNlite-IVD103是全球第一個精準管理及預防糖尿病腎病變快速惡化的檢測試劑，已取得歐盟、馬來西亞、泰國、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等國的上市許可，如今再與AMG簽署合作備忘錄，搶進全球糖尿病患盛行率最高的中東與北非市場，一旦DNlite-IVD103順利導入上市，對公司營運將帶來正向挹注。