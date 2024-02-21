星宇航空將斥資台幣740億元 引進5架A350F貨機及3架A330neo

星宇航空（2646）今（21）日在2024新加坡航空展宣布買進5架A350F貨機及3架A330neo，其中，每架A330-900型客機交易金額不超過美金2.65億元，每架A350F型貨機交易金額不超過美金3.13億元，交易總金額不超過美金23.6億元，折算台幣約740億元。

星宇航空與Airbus今（21）日於新加坡航空展舉行A350F貨機及A330neo購機簽約儀式，由星宇航空董事長張國煒、執行長翟健華、Airbus商用飛機部門總經理Christian Scherer、商用飛機業務銷售執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry 及Rolls-Royce民用航空首席客戶長Ewen McDonald共同主持，宣布星宇航空將引進5架A350F貨機及3架A330neo，同時保留5架A350F貨機選擇權。

目前星宇航空營運機隊共有21架，包括13架A321neo、4架A330neo及4架A350-900，航機訂單尚有4架A330neo及14架A350。本次新簽訂的3架A330neo預計將於2025年起交機，持續投入中長程航線服務，深耕亞洲市場；5架A350F貨機預計將於2027年起陸續交機，總機隊規模將達到47架。機隊擴張與航點拓展相輔相成，持續擘畫未來的客運及貨運航網。

星宇航空執行長翟健華在簽約儀式中表示：「星宇航空自開航起就持續耕耘貨運市場，台灣極具便利性的地理位置帶來極大的優勢。此次簽約使星宇航空成為台灣首家使用A350F新世代廣體貨機營運的航空公司，配備Roll-Royce的A350F為業界排放量最低的貨機，在氣候變遷的環境下，卓具節能減碳效益，不僅能滿足業主對於節能減碳的要求，亦符合星宇航空實現2050年淨零排放ESG的規畫路徑。本次新增的三架A330neo亦為客運營運增添更大的彈性，進一步強化機隊優勢」。

Airbus商用飛機業務銷售執行副總裁Benoît de Saint-Exupéry表示：「Airbus很榮幸能支持星宇航空機隊的建立及擴張，Airbus的窄體及廣體新世代機型可為星宇航空帶來極大的效益，包括明顯降低燃油消耗和碳排放，卓越的機型通用性也為訓練及維修帶來便利性。A350F貨機將能與其他機型完美接軌，使星宇航空在未來貨運市場成為不可小覷的佼佼者」。

Rolls-Royce民用航空總裁Rob Watson表示，「Rolls-Royce十分高興星宇航空本次訂購Trent 7000及Trent XWB-97引擎，也非常感謝星宇航空對於Trent系列引擎的支持與信賴。Rolls-Royce將持續支持星宇航空擴張，包括未來的貨機營運，同時也期待星宇航空在這些優秀的新飛機正式投入營運時，可繼續提供卓越的服務」。

A350F貨機與A350客機同樣配置Trent XWB引擎，為目前市場上效能最佳之飛機引擎，可節省25%油耗，並降低一半之引擎噪音。除油耗更低且更環保外，酬載較競爭機型也增加了3噸，另主艙門寬度增加亦能協助企業運送更多大型貨物，讓貨物選擇更多元。