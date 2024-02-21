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雙北近三年強漲區曝 新北前四名全是蛋白區

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
永慶房產集團統計，台北市松山區近三年來房價上漲逾1成，漲幅為台北市最多。(房市示意圖／永慶房產集團提供)
永慶房產集團統計，台北市松山區近三年來房價上漲逾1成，漲幅為台北市最多。(房市示意圖／永慶房產集團提供)

永慶房產集團根據實價登錄，觀察近三年房市，整理雙北行政區均價增幅前五名。松山區以漲幅10%奪下台北市房價漲幅冠軍，新北市則由三峽區以漲幅18%名列第一。

另觀察新北市漲幅前五名行政區，前四名包括三峽、五股、樹林、林口區都坐落於新北蛋白區，漲幅均超過16%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，上述區域雖由2021年2字頭房價漲到2023年3字頭。但在比價效應下，吸引有購屋預算考量的首購族外溢到蛋白區購屋，讓新北蛋白區漲贏蛋黃區。

陳金萍表示，北市漲幅最多的松山區，生活機能佳，擁有松山新店線與文湖線雙捷運優勢，還有敦化國中小、民生國小、介壽國中等明星學區優勢，吸引不少換屋、置產族群進駐。

加上區域內釋出案件相對較少，住宅產品可謂是炙手可熱，松山區2023年全年成交量達757件，平均單價也從2021年的78.4萬到2023年的86.3萬，雙位數漲幅居台北市之冠。

緊追在後的內湖區漲幅7.7%，陳金萍分析，內湖區內的內湖科技園區也囊括了各大科技公司總部，帶來大量就業機會，促使該區房市購屋需求穩定，內湖區2023年交易量達1,174件，等於平均一天成交3件，是本次排行中台北市最熱銷的區域，均價也從60.7萬升至65.4萬元，價量表現俱佳。

三峽區近三年漲幅高達18.1%，為新北市房價漲幅第一名。陳金萍表示，北大特區發展已臻成熟，一直是不少首購或換屋族群考慮購屋的區域，加上正在建設中的捷運三鶯線，未來可以直接連接板南線、桃園機場捷運，對於當地交通大大加分，也充分反映在房價漲幅上。

陳金萍表示，台北市房價高漲，基期相對較高，因此房價漲勢有限，不過榜單中前五名漲幅仍有5%以上，而新北市相對基期較低，漲幅則皆在15%以上。

陳金萍補充，台北市門牌魅力不墜，吸引許多北漂族入主，而新北市五個行政區皆有重劃區開發，區域房市發展可期，也讓房價表現獲得支撐力，有意願的消費者不妨多加參考，並依照個人需求、條件選擇最理想的區域。

2021年至2023年台北市平均單價漲幅最大前五行政區。圖／業者提供
2021年至2023年台北市平均單價漲幅最大前五行政區。圖／業者提供
2021年至2023年新北市平均單價漲幅最大前五行政區。圖／業者提供
2021年至2023年新北市平均單價漲幅最大前五行政區。圖／業者提供

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