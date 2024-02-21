帶寵物、小孩上班？上班族最NG及最想要福利出爐

年度最大轉職季來臨，薪資之外，企業如何用福利搶才留才？104人力銀行公布夢幻福利排行榜，最心儀的前三名：員工餐廳/咖啡廳、飲料吧/酒吧空間/咖啡機、停車位。開放職人自由許願，最想要：心理紓壓假、工作瓶頸充電假、購租屋購車津貼、雨天小黃交通津貼。最不需要的NG福利則是帶寵物或帶小孩上班、低價員購、部門聚餐。

104人力銀行行銷長張寶玲指出，大缺工時代用薪酬福利制度搶才已成常態，為協助徵才企業正確了解員工對福利的喜好與需求，104人力銀行於2023年12月12日到12月27日網路問卷調查，分別回收826位求職會員樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.41%；回收1565份企業人資及用人主管樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.48%。

求職會員最心儀的五大夢幻福利制度有三項與「食」密切相關：員工餐廳/咖啡廳、飲料吧/酒吧空間/咖啡機、零食/泡麵區。另兩項為便利型的停車位、以及購物點。職人務實的期盼公司福利能解決午餐抉擇的煩惱，並在繁忙工作中來杯飲品充電再出發，其中又以21-30歲的年輕世代最在乎「食」的設施，心儀比率都超過50%，抓住員工的心，先抓住員工的胃。

另一方面，並非每位員工都有小孩、或養寵物，即使少數公司開放員工帶寵物或帶小孩上班，攜伴到班也可能會影響上班的專注度；其他如部門聚餐、員工活動（如：親子日、運動園遊會、社團、電影欣賞等），可能占用下班時間，並需額外花時間與主管同事互動社交，難獲員工青睞，加上低價員購，堪稱員工最無感的五大NG福利。

圖為帶寵物上班示意圖。圖片來源/ingimage

福利選擇題之外，同時開放求職會員自由填答「期望或最需要哪些優於勞基法的其他假別？」出現最多次的項目為：心理假、情緒假、紓壓假、身心靈沉澱假、工作瓶頸調整假、充電假、旅遊假、生日假，以及孝親假。「期望或最需要企業提供什麼樣的補助或津貼？」最常被提及的有：交通、購屋租屋、學習、旅遊等津貼。

員工有期待，企業能滿足嗎？104人力銀行調查發現，企業認為最受到員工或求職者青睞的五大福利是：停車位37.8%、員工餐廳/咖啡廳35.3%、飲料吧/酒吧空間/咖啡機35.1%、零食/泡麵區29.1%、按摩服務23.8%，企業心中所想的，大致符合職人的期待。不過，礙於公司的硬體設施、以及預算經費，實際上，僅14.6%的受訪企業有員工餐廳/咖啡廳，取而代之的是空間要求相對不大的零食泡麵區、以及飲料吧/酒吧空間/咖啡機超過三成最多。

國內外企業搶才福利各出奇招，例如有企業獎勵員工不抽菸一年多6天健康假、加拿大和日本有企業提供美容津貼等。