快訊

「華航林依晨」再婚了！真愛為她離開深耕7年東京 交往4週年紀念日成夫妻

深坑科技廠大火惡臭擴散雙北 侯友宜急前往視察「事情還沒解決」

劍橋博士捨台積電高薪跳槽成大 嘆助理教授6年條款不友善

帶寵物、小孩上班？上班族最NG及最想要福利出爐

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
圖為聯電總部的員工餐廳。圖/聯電提供
圖為聯電總部的員工餐廳。圖/聯電提供

年度最大轉職季來臨，薪資之外，企業如何用福利搶才留才？104人力銀行公布夢幻福利排行榜，最心儀的前三名：員工餐廳/咖啡廳、飲料吧/酒吧空間/咖啡機、停車位。開放職人自由許願，最想要：心理紓壓假、工作瓶頸充電假、購租屋購車津貼、雨天小黃交通津貼。最不需要的NG福利則是帶寵物或帶小孩上班、低價員購、部門聚餐。

104人力銀行行銷長張寶玲指出，大缺工時代用薪酬福利制度搶才已成常態，為協助徵才企業正確了解員工對福利的喜好與需求，104人力銀行於2023年12月12日到12月27日網路問卷調查，分別回收826位求職會員樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.41%；回收1565份企業人資及用人主管樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.48%。

求職會員最心儀的五大夢幻福利制度有三項與「食」密切相關：員工餐廳/咖啡廳、飲料吧/酒吧空間/咖啡機、零食/泡麵區。另兩項為便利型的停車位、以及購物點。職人務實的期盼公司福利能解決午餐抉擇的煩惱，並在繁忙工作中來杯飲品充電再出發，其中又以21-30歲的年輕世代最在乎「食」的設施，心儀比率都超過50%，抓住員工的心，先抓住員工的胃。

另一方面，並非每位員工都有小孩、或養寵物，即使少數公司開放員工帶寵物或帶小孩上班，攜伴到班也可能會影響上班的專注度；其他如部門聚餐、員工活動（如：親子日、運動園遊會、社團、電影欣賞等），可能占用下班時間，並需額外花時間與主管同事互動社交，難獲員工青睞，加上低價員購，堪稱員工最無感的五大NG福利。

圖為帶寵物上班示意圖。圖片來源/ingimage
圖為帶寵物上班示意圖。圖片來源/ingimage

福利選擇題之外，同時開放求職會員自由填答「期望或最需要哪些優於勞基法的其他假別？」出現最多次的項目為：心理假、情緒假、紓壓假、身心靈沉澱假、工作瓶頸調整假、充電假、旅遊假、生日假，以及孝親假。「期望或最需要企業提供什麼樣的補助或津貼？」最常被提及的有：交通、購屋租屋、學習、旅遊等津貼。

員工有期待，企業能滿足嗎？104人力銀行調查發現，企業認為最受到員工或求職者青睞的五大福利是：停車位37.8%、員工餐廳/咖啡廳35.3%、飲料吧/酒吧空間/咖啡機35.1%、零食/泡麵區29.1%、按摩服務23.8%，企業心中所想的，大致符合職人的期待。不過，礙於公司的硬體設施、以及預算經費，實際上，僅14.6%的受訪企業有員工餐廳/咖啡廳，取而代之的是空間要求相對不大的零食泡麵區、以及飲料吧/酒吧空間/咖啡機超過三成最多。

國內外企業搶才福利各出奇招，例如有企業獎勵員工不抽菸一年多6天健康假、加拿大和日本有企業提供美容津貼等。

人力銀行 咖啡廳

延伸閱讀

很多上班族單趟通勤超過1小時？ 過來人：曾花2.5小時車程

想解決熬夜問題 上班族苦惱：如何改善「洗澡拖延症」？

想離職了嗎？上班族薪資滿意度僅38分 63%自認曾被「變相減薪」

上班族平均凍薪4年 41%曾主動要求加薪 成功率超慘

相關新聞

華新砸45億 歐洲大併購…深化航太、新能源布局

華新深化航太、新能源領域布局，昨（20）日宣布，將透過歐洲子公司、不銹鋼原料大廠CAS斥資45億元，併購歐洲指標無縫不銹...

帶寵物、小孩上班？上班族最NG及最想要福利出爐

年度最大轉職季來臨，薪資之外，企業如何用福利搶才留才？104人力銀行公布夢幻福利排行榜，最心儀的前三名：員工餐廳/咖啡廳...

大咖建商搶進台中這條主幹道 房價站穩6字頭

北台中因捷運、商場進駐，吸引大量人口，各新興重劃區房價不斷創新高，但包括聯聚、大鑫開發、豐邑等建商， 近來都選擇回歸市中...

中鋼成功開發電動車馬達用超能效自黏塗膜電磁鋼

中鋼（2002）早於2007年開始與知名電動車大廠合作，透過 EVI（Early Vendor involvement，...

紅海緊張海運價又蠢動 長榮：衝擊可能拉長到第3季

一艘散裝船上周末行經紅海時，遭葉門叛軍青年運動組織（Houthi，或譯胡塞）發射的飛彈命中後，船員被迫棄船，為紅海危機惡...

紅海問題再升溫 新一波搶艙潮來了

紅海問題再升溫，加上貨櫃運輸旺季將至，業內預期，全球大型貨主可能會因此加快、並提前拉貨計畫，再度引發新一波搶艙潮，使得貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。