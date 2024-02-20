快訊

台股大漲逾百點...新台幣匯率卻爆量重貶近1角 匯銀主管這樣解析

中了明天不用上班 1億大樂透、春節百萬大紅包獎號出爐了

終於等到重建！漢皇集團150天整合完成新莊「帝王城」海砂屋案

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
新莊「帝王城」社區因海砂問題，長年下來屋況愈來愈差，鋼筋外露、牆壁裂縫處處可見，漢皇集團約花150天整合完成該案重建整合。漢皇集團提供
新莊「帝王城」社區因海砂問題，長年下來屋況愈來愈差，鋼筋外露、牆壁裂縫處處可見，漢皇集團約花150天整合完成該案重建整合。漢皇集團提供

位於新莊區幸福路與中港路口的「帝王城」社區，近年來不斷有結構鋼筋外露、外牆剝落等狀況，經由新北市政府都市更新處協助於2021年鑑定確認為海砂屋，並輔導成立社區管委會正視社區海砂屋重建問題。

新莊「帝王城」社區因海砂問題，長年下來屋況愈來愈差，鋼筋外露、牆壁裂縫處處可見，住戶表示，「十幾年來住得膽戰心驚，天花板坍塌水泥崩落，差點砸到人；半夜也常睡不安穩，希望可以儘早重建。」顯現社區更新之急迫性。

漢皇集團表示，公司過去有不少都市更新經驗，因此在短短100天內便取得「帝王城」社區區分所有權人會議的投票通過，由社區管理委員會正式授權漢皇做為此次都更重建的實施者。後續更在社區管委會的全力支持與協助下，僅花45天便取得九成以上的住戶同意書，正式宣告該案整合成功。

漢皇集團副總經理蔡孟言表示，「帝王城」社區屋況極需更新，為了住戶的健康、居住安全，漢皇採取新北市政府2022年9月1日公告「新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」（防災都更2.0）模式推動本案，預期在新北市政府、漢皇、海砂屋住戶攜手合作下，讓「帝王城」社區海砂屋重建的道路能夠更快速順暢。

過去有不少都市更新經驗的漢皇集團，此次150天成功完成、位於新莊區幸福路與中港路口的「帝王城」社區海砂屋案整合。左至右為監察委員、社區管委會主委、漢皇集團副總經理蔡孟言。漢皇集團提供
過去有不少都市更新經驗的漢皇集團，此次150天成功完成、位於新莊區幸福路與中港路口的「帝王城」社區海砂屋案整合。左至右為監察委員、社區管委會主委、漢皇集團副總經理蔡孟言。漢皇集團提供
新莊「帝王城」社區因海砂問題，長年下來屋況愈來愈差，鋼筋外露、牆壁裂縫處處可見。漢皇集團提供
新莊「帝王城」社區因海砂問題，長年下來屋況愈來愈差，鋼筋外露、牆壁裂縫處處可見。漢皇集團提供

海砂屋 都市更新 都更

延伸閱讀

新店里長跨區愛心認養 全盲萌貓「烏龍茶」成社區新寵

新北安坑坡地社區接駁輕軌仍不便 民代盼公車及運具更完善

送Pizza小籠包、拉麵！樂天皇朝、樂蝦拉麵插旗新莊

桃園5644公車線車班少惹民怨 新學期起增開班次搭車

相關新聞

終於等到重建！漢皇集團150天整合完成新莊「帝王城」海砂屋案

位於新莊區幸福路與中港路口的「帝王城」社區，近年來不斷有結構鋼筋外露、外牆剝落等狀況，經由新北市政府都市更新處協助於20...

聯聚、豐邑、大鑫三強鼎立 北台中文心路軸線站穩6字頭

北台中近年因捷運、重大建設帶動，加上知名商場陸續搶進插旗，吸引大量人口進駐；而在當前北台中各新興重劃區因房價受軌道經濟帶...

板橋民權社宅第二波釋出！全面開放看、選屋 3月裝修工程全數完工

新北市政府財政局委託新北市住都中心營運管理板橋民權社會住宅，首波48戶於2023年4月公告招租，吸引超過千人提出申請，並...

聚陽董座周理平：今年有好的開始 全年可較去年成長

成衣雙雄之聚陽（1477）今（20）日舉辦媒體新春茶敘。展望2024年，聚陽董事長周理平表示，「今年有好的開始」，聚陽第...

竹科生醫園區甫落成的第三生技大樓搶手！申租率高達95%

囊括三項建築獎項的竹科生醫園區第三生技大樓，已完工並取得使用執照。竹科管理局局長王永壯今（20）日表示，第三生技大樓落成...

2024台灣金聯平價宅來了 雙北6物件千萬有找

台灣金聯今（20）日公布2024年平價住宅專案，此次共釋出88戶平價住宅，雙北依然可見總價千萬以下物件，分別為台北市1件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。