終於等到重建！漢皇集團150天整合完成新莊「帝王城」海砂屋案

位於新莊區幸福路與中港路口的「帝王城」社區，近年來不斷有結構鋼筋外露、外牆剝落等狀況，經由新北市政府都市更新處協助於2021年鑑定確認為海砂屋，並輔導成立社區管委會正視社區海砂屋重建問題。

新莊「帝王城」社區因海砂問題，長年下來屋況愈來愈差，鋼筋外露、牆壁裂縫處處可見，住戶表示，「十幾年來住得膽戰心驚，天花板坍塌水泥崩落，差點砸到人；半夜也常睡不安穩，希望可以儘早重建。」顯現社區更新之急迫性。

漢皇集團表示，公司過去有不少都市更新經驗，因此在短短100天內便取得「帝王城」社區區分所有權人會議的投票通過，由社區管理委員會正式授權漢皇做為此次都更重建的實施者。後續更在社區管委會的全力支持與協助下，僅花45天便取得九成以上的住戶同意書，正式宣告該案整合成功。