終於等到重建！漢皇集團150天整合完成新莊「帝王城」海砂屋案
位於新莊區幸福路與中港路口的「帝王城」社區，近年來不斷有結構鋼筋外露、外牆剝落等狀況，經由新北市政府都市更新處協助於2021年鑑定確認為海砂屋，並輔導成立社區管委會正視社區海砂屋重建問題。
新莊「帝王城」社區因海砂問題，長年下來屋況愈來愈差，鋼筋外露、牆壁裂縫處處可見，住戶表示，「十幾年來住得膽戰心驚，天花板坍塌水泥崩落，差點砸到人；半夜也常睡不安穩，希望可以儘早重建。」顯現社區更新之急迫性。
漢皇集團表示，公司過去有不少都市更新經驗，因此在短短100天內便取得「帝王城」社區區分所有權人會議的投票通過，由社區管理委員會正式授權漢皇做為此次都更重建的實施者。後續更在社區管委會的全力支持與協助下，僅花45天便取得九成以上的住戶同意書，正式宣告該案整合成功。
漢皇集團副總經理蔡孟言表示，「帝王城」社區屋況極需更新，為了住戶的健康、居住安全，漢皇採取新北市政府2022年9月1日公告「新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」（防災都更2.0）模式推動本案，預期在新北市政府、漢皇、海砂屋住戶攜手合作下，讓「帝王城」社區海砂屋重建的道路能夠更快速順暢。
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