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板橋民權社宅第二波釋出！全面開放看、選屋 3月裝修工程全數完工

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
板橋民權社會住宅預計裝修工程將在3月全數完工，目前全面開放看、選屋中。新北市住都中心提供
板橋民權社會住宅預計裝修工程將在3月全數完工，目前全面開放看、選屋中。新北市住都中心提供

新北市政府財政局委託新北市住都中心營運管理板橋民權社會住宅，首波48戶於2023年4月公告招租，吸引超過千人提出申請，並已完成招租遞補名單；新北市住都中心表示，市府為照顧市民居住需求，2023年7月加碼釋出剩餘151戶全數做為社宅，由新北市住都中心進行室內裝修，依社宅備取名單及申請須知規定，陸續通知民眾看選屋。

新北市住都中心指出，第二波釋出的151戶社宅，中心為兼顧良好居住品質及入住期程，首梯48戶已於2023年12月完工且依序通知民眾看選屋，部分民眾在農曆年前就已入住，後續裝修也會在2024年3月全數完工，中心將加速辦理剩餘戶數看選屋作業，盡早讓備取名單內的等候民眾搬遷入住。

新北住都中心執行長錢奕綱表示，中心依據市府「新北市青年社會住宅分級租金收費」政策，自2024年1月1日起，對於新招租及續約的社會住宅施行分級租金收費；民權社宅因屬於2023年公告招租案件，不適用分級租金收費規定，因此遞補名單民眾的房租維持當初招租公告費率收費，與第一波招租及入住的住戶租金一致且公平。

板橋民權社會住宅預計裝修工程將在3月全數完工，目前全面開放看、選屋中。新北市住都中心提供
板橋民權社會住宅預計裝修工程將在3月全數完工，目前全面開放看、選屋中。新北市住都中心提供

社會住宅 租金

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