板橋民權社宅第二波釋出！全面開放看、選屋 3月裝修工程全數完工

新北市政府財政局委託新北市住都中心營運管理板橋民權社會住宅，首波48戶於2023年4月公告招租，吸引超過千人提出申請，並已完成招租遞補名單；新北市住都中心表示，市府為照顧市民居住需求，2023年7月加碼釋出剩餘151戶全數做為社宅，由新北市住都中心進行室內裝修，依社宅備取名單及申請須知規定，陸續通知民眾看選屋。

新北市住都中心指出，第二波釋出的151戶社宅，中心為兼顧良好居住品質及入住期程，首梯48戶已於2023年12月完工且依序通知民眾看選屋，部分民眾在農曆年前就已入住，後續裝修也會在2024年3月全數完工，中心將加速辦理剩餘戶數看選屋作業，盡早讓備取名單內的等候民眾搬遷入住。