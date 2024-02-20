西堤贊助捐血祭2.3萬張5折愛心券 桌球王子江宏傑應援

台灣人熱心公益，捐血率已達世界第一，王品集團「西堤牛排」連續21年贊助捐血活動，總共募集超過6,300萬cc熱血。今年更贊助2.3萬張「愛心5折券」，在2月23日至3月2日期間於47個指定捐血點完成捐血，即可獲得1張5折券，吃牛排補血。並邀請「桌球王子」江宏傑擔任活動大使，號召國人一同跳「捐血暖身操」，為活動注入元氣，鼓勵國人挽袖捐血，期待達成2024年700萬cc募血量目標。

根據台灣血液基金會資料，台灣捐血率逐年攀升，2022、2023年的捐血率連續超越8%，達到世界第一，顯見台灣人熱血公益、無私助人的精神。王品集團精緻餐飲事業群總經理侯鵬蓉表示，「西堤牛排」已連續21年贊助捐血活動，是國內捐血公益延續最久的餐飲品牌，鼓勵許多「首捐族」挽袖捐血，至今募集超過6,300萬cc的熱血，與國人一同成長，持續為社會盡一份心力。

令人憂心的是，隨著少子化趨勢，台灣近10年來，24歲以下的首捐人數每年持續下滑，自2013年的10萬人，到2022年只剩下6萬人，年輕人首次捐血的人數幾乎腰斬。而在17~20歲的捐血人次下滑更明顯。在農曆春節假期結束後，全台各地血庫安全庫存偏低，正需要國人響應捐血，同時也鼓勵更有效率的運用血袋，使國人的愛心得到適當應用。

「西堤牛排」以「熱血我敢，全民揪捐血」為本次捐血活動主題，侯鵬蓉表示，今年「西堤牛排」贊助多達2.3萬張「愛心5折券」，憑券可到全台西堤牛排以5折價格享用套餐，希望鼓勵年輕族群踴躍捐血，一同貢獻公益。並首創「捐血暖身操」，邀請活動大使「桌球王子」江宏傑帶著大家一起跳，為每位捐血者注入滿滿正能量，期待今年的募血量能超過700萬cc。

只要在2月23日-2月26日期間至台北、台中指定捐血點，2月27日-3月2日期間於新竹指定捐血點完成捐血250cc，可獲得5折券1張，如捐血500cc，再加碼贈送西堤品牌保溫袋1個，數量有限，送完為止。(47個指定捐血點清單可於活動官網查詢)。

「西堤牛排」也祭出加肉好禮為消費者補身體，即日起至2月29日，平日到店消費2客經典套餐，出示官網活動畫面，主餐可免費升級價值141元的「重磅肉肉控鐵板牛排」。3月1日到4月30日，不限平假日，到全台「西堤牛排」消費2客經典套餐，並喊出「剛剛好的熟」，即招待價值316元的「BBQ炸雞拼盤」1份，以豐盛美味應援公益。