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2024台灣金聯平價宅來了 雙北6物件千萬有找

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

台灣金聯今（20）日公布2024年平價住宅專案，此次共釋出88戶平價住宅，雙北依然可見總價千萬以下物件，分別為台北市1件、新北市5件。此外，88戶平價住宅有八成坐落六都、五成落在雙北。此次88戶物件中，最低價落在高雄旗山，131萬即可入手18.95坪套房，而雙北最低價物件位於汐止，售價759萬元。

台灣金聯董事長施俊吉指出，今年釋出住宅有4大亮點，分別為80%落在市區及商區、60%車程10分鐘內可達交通幹線、60%鄰近市場、銀行或賣場，其中10戶則接近馬偕、三總等醫療院所。台灣金聯特別分享，位於信義區吳興街物件，施俊吉指出，該物件總價1,275萬，換算每坪約69萬元，與週邊地區鄰近地區每坪成交均價86萬相比，相當於8折出售。

房市走向方面，施俊吉分析，總統大選過後利空出盡，預期今年房市表現趨向價穩量平，房價估維持目前價位，成交量同樣維持30萬餘戶，不過受益於新青安購房方案，低總價產品有更加旺盛的趨勢。施俊吉補充，近年雙北小坪數住宅需求增加，其餘各地則無較大變動，因此釋出的平價住宅以雙北地區最大宗，台北釋出10戶、新北釋出21戶。

台灣金聯主要透過法拍及標購方式取得物件，經過整理後，依照區域、屋齡及屋況進行定價，一般約為市價85折至95折，而台灣金聯獲利則落在5%至15%間。施俊吉指出，近年考量許多民眾有以房換房需求，因此也釋出一些台北市較高價的物件供民眾選擇。

房市 施俊吉 金聯

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