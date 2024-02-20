台杉投資促成 安宏生醫與兩家歐洲公司合作開發新藥

國內新創公司安宏生醫今（20）日宣布，在台杉投資轉介下，與捷克新創公司 AI ffinity、瑞士蘇黎世的 NexMR 以及中歐技術研究所（CEITEC）攜手合作，透過核心AI技術，針對治療攝護腺癌的全新藥物作用靶點進行共同研究及開發，此一合作案同時也建立台灣新藥公司與歐盟新創企業與頂尖學研單位研發合作的先例。

攝護腺癌為男性好發的癌症，根據衛福部國民健康署統計，在國人前10大癌症中排名第5。至於歐美國家，攝護腺癌是西方男性常見的癌症，其罹患率與死亡率都遠高於台灣。以美國為例，其罹患率為台灣的8倍，死亡率則是台灣的2倍 。

現有的處方一線口服荷爾蒙治療藥物，病患在經過一段時間用藥後的25%族群會對現有荷爾蒙治療失效且產生抗藥性，而必須進行化療，甚至無藥可治。其造成原因除一般用藥後產生抗藥性外，更有許多病患族群的雄性素受體蛋白質缺乏特定片段結構，導致現有藥物無法治療。

因此在新藥開發上能夠探索出新的藥物作用靶點，將有機會解決現有藥物瓶頸、及擴大藥物適應症的機會；最近幾年生成式AI的快速發展，可以加速對蛋白質結構的了解，找到合適的藥物作用位點，並協助設計出對應的藥物分子結構，例如安宏生醫以小分子藥物來調控蛋白質降解新藥，就成為新穎應用AI進行藥物研發的重要領域。

蛋白質降解藥物為新型小分子藥物結構，具有小分子藥物在給藥方便性及製造容易等優勢，更兼具生物製劑藥物的治療專一性。雖然全球至今尚未有蛋白質降解藥物走到上市階段；近幾年許多國際大廠不斷透過併購專注於研發蛋白質降解新藥的生技公司，或簽署國際型授權協議。

安宏生醫先前也吸引了曾投資蛋白質降解新藥公司的台杉投資擔任領投，吸引包括台安生物科技、工研院創新、宏泰電工、萬豐資本、兆豐創業投資，以及凌陽科技，完成A輪募資。

安宏生醫董事長暨執行長林助強指出，本次合作選擇的題目，在科學上已證明具高度潛力，但至今尚未有任何上市或臨床階段藥物。若本次合作能夠在攝護腺癌方面探索出新的藥物作用靶點，將有機會解決現有藥物瓶頸、及擴大藥物適應症的機會，其新型攝護腺癌治療藥物市場規模預估2027年約超過160億美元。

安宏生醫在這個領域的應用已經有相當掌握，團隊在本計畫以外已經成功開發出兩個全新化合物，分別可治療雄性禿以及抗攝護腺癌，並已申請全球專利。

林助強解釋，透過捷克AI ffinity 以及瑞士 NexMR 的新型蛋白質-化合物結構解析方法（AI-4D-NMR）的技術，可以快速得到目標蛋白質與藥物的最佳結合結構，讓藥物達到最佳的作用力與選擇性，開發出比既有藥物作用更廣，效果更好的抗攝護腺癌新藥。而本次國際合作夥伴則將提供相關的研究結果，使安宏生醫在後續藥物開發上能夠加速設計及驗證。

最近幾年台灣與歐盟，尤其是中東歐國家交流更為密切，且進一步拓展到實質的產業投資交流。此次合作，就是透過台杉投資轉介，成為第一個新藥研發領域交流的先例。「國際間常見以商務合作、策略合作的方式，加速新藥問世的流程，不僅大幅減少資源耗費；亦使患者能盡早獲得新療法，可謂是多贏，台杉投資很高興能為成就新藥開發及鏈結國際資源盡一份心力」台杉投資生技基金合夥人沈志隆博士補充。

安宏生醫董事長暨執行長林助強表示：蛋白質降解藥物為國際醫藥大廠競逐的新興藥物領域，也使AI在新藥研發領域能夠充分發揮應用價值。安宏生醫是台灣少數結合醫藥研發與資訊人才的新藥開發團隊。很高興得以透過經濟部與台杉的協助，與捷克及瑞士公司締約，希望透過三方緊密的合作，可望加速開發全新攝護腺癌治療藥物，為這項難治之症提供解方，造福全球的男性病患。」