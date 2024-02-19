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遠雄人壽KINGS FAN DAY倡議運動平權 致力成為全民體育運動推手

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠雄人壽總經理趙學欣(中)、中華帕拉林匹克總會宋玉麒秘書長(左四)、亞帕運輪椅籃球國手呂駿逸(左五)、中華民國布袋球協會鍾淑妃秘書長(右五)，共同倡議運動平權。遠雄人壽／提供
遠雄人壽總經理趙學欣(中)、中華帕拉林匹克總會宋玉麒秘書長(左四)、亞帕運輪椅籃球國手呂駿逸(左五)、中華民國布袋球協會鍾淑妃秘書長(右五)，共同倡議運動平權。遠雄人壽／提供

遠雄人壽持續助力運動健康發展，支持培力職籃與校籃青年運動選手，昨(18)日假新莊體育館舉辦企業主題日，推廣「運動平權」，邀請輪椅籃球國手親臨現場觀賽，場邊競賽帶入布袋球運動，不分男女及年齡，開展手眼協調及平衡力，呼籲擲向安全、奔向健康，找到屬於自己運動場上的位置。遠雄人壽KINGS FAN DAY攜手新北國王籃球隊、中華帕拉林匹克總會及中華民國布袋球協會共同合作，推動人人愛運動的風氣，創造人人都有運動的權利。

遠雄人壽KINGS FAN DAY活動當天由總經理趙學欣蒞臨開球，為精彩賽事帶來好的開始，活動中場並精心安排「30週年+獎30」logo shot挑戰賽，全場熱情競技掀起另一波高潮；賽場上來自各地的年輕籃球粉絲，也主動參與遠雄人壽金融防詐樂高遊戲，在趣味互動中深植風險意識觀念，厚實識詐力與問題解決能力。

遠雄人壽總經理趙學欣表示，體育的力量在於連結人心，遠雄人壽矢志成為全民運動的最強後盾，希望藉此活動號召社會大眾一同健康運動，響應運動平權。

遠雄人壽今年與新北國王籃球隊二度結盟展開公益串連，為20場主場總得分注入微型保險元素，將分數化為人數捐贈服務新北市弱勢族群，累計至今已逾千位新北市弱勢民眾擁有微型保險保障。此外，遠雄人壽長期支持世新大學女子籃球隊，協助學生球員兼顧學業及籃球發展，鼓勵穩健踏實步步向前，朝踏入職業籃球目標邁進。

遠雄人壽長期扶植體育人才，2023年更榮獲國家級指標運動獎「體育推手獎」的肯定，未來並承諾持續以實際行動，將「為生命增添好生活Empower Your Life」的品牌精神，轉化為實踐推動健康社會的永續承諾。

運動 遠雄人壽 體育

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