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中鋼3月鋼品盤價調漲 整體週期持續向上

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼2024年3月月盤各項鋼品內銷盤價調整金額。中鋼/提供
中鋼2024年3月月盤各項鋼品內銷盤價調整金額。中鋼/提供

全球核心通膨持續放緩，以美國聯準會為首的全球央行預計於今年展開降息循環，將有助牽引歐美終端消費與大宗物資需求穩定加溫。短期內鋼市雖受季節性因素以及春節假期前交易放緩影響，業者購料相對謹慎保守，惟全球製造業在歷經近兩年的去庫存後，整體週期持續向上，預期鋼鐵產業補庫需求將和緩釋出。中鋼（2002）考量下游客戶接單競爭力，並且依照下游產業個別情況適度調整，這次月盤續採「順勢、合宜、穩健」一貫訂價原則，期盼與下游產業共迎龍年初始鋼市「吉龍舞春」的好兆頭。

2024年全球經濟展現新局，IMF上修今年全球經濟成長率由2.9%略增至3.1%，美國經濟溫和成長、就業市場強勁，歐洲經濟走出去年陰霾，呈現緩步復甦格局；中國大陸在各項振興政策與貨幣寬鬆的加持之下，經濟發展獲得支撐；台灣出口回升、帶動景氣升溫，台經院預估2024年台灣經濟成長率可達3.15%，優於去年的1.4%。

鋼鐵需求方面，標普全球(S&P Global)公布美國1月份製造業PMI指數由前月47.9回升至50.7，重回擴張區間。中國大陸1月製造業 PMI小幅上升至49.2(前值為49.0)，當局加大力道推動以「三大工程」為代表的都更、基建及社會住宅等投資案件，提振房地產需求。汽車用鋼方面，MarkLines預估2024年全球汽車銷量達9,225萬輛，年增率2.7%，用鋼展望向上。

鋼鐵供給方面，中國大陸鋼市在冬季環保限產與粗鋼平控政策調控下，去年12月粗鋼產量創下近七年以來新低(同比下降14.9%)，復以1月下旬鋼廠庫存與2月上旬社會庫存雙降，同比分別減少26.0%與23.3%。韓國浦項鋼廠自2月起進行高爐大修與熱軋產線歲修，預估減供達百萬噸。Worldsteel統計去年12月全球粗鋼產量為1.357億噸，同比減少5.3%，連續十個月鋼鐵供給呈現降減，有利鋼市正向發展。

原物料方面，鐵礦砂價格每公噸約120至130美元，冶金煤價格每公噸約310至320美元，新台幣匯率近期走貶，進口原物料成本仍處相對高位，鋼價獲得支撐。行情方面，韓國浦項鋼廠調漲2月熱軋出廠價每公噸5萬韓圜(約38美元)；日本製鐵瞄準自2月(3月出貨)起對板材製品調漲每公噸5,000日圓(約34美元)；寶武鋼廠3月份平板類售價上漲每公噸人民幣100元(約14美元)。亞洲一級鋼廠比肩推漲鋼價，預期鋼市穩定向上之態勢得以延續。

美國聯準會

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