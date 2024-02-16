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中石化連續四年獲標普永續年鑑全球肯定

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
中石化廠區照。中石化提供／照
中石化廠區照。中石化提供／照

中石化（1314）再獲國際永續機構肯定，連續四年入選「標普全球」（S&P Global）2024年永續年鑑《The Sustainability Yearbook 2024》。公司表示，身為台灣區唯一榮獲進入永續年鑑成員的化學類企業，且領先97%參與評比的化學同業；顯示中石化持續深耕精進永續作為，檢視自身並逐步邁向全球指標企業看齊。

展望2024年及未來，中石化指出，除精實運營效能，將專注於永續轉型，朝向精細及與特用化學品、能源、電子級化工產品、及綠色低碳產品等發展；土地開發部分則以中石化轉投資鼎越開發興建符合環保、節能、吸碳且知能的綠色建築產品，並以活化國內土地資產及切入海外不動產開發為目標，以助於公司未來長期之營運發展。

同時致力於鞏固職安衛管理、深化同仁培訓和福祉，並積極強化與利害關係人溝通，與當地社區鄰里建立多元合作，助力公司實現更全面的ESG目標，為長期發展奠定穩固基礎，以期創造股東、企業及社會三贏局面。

標普全球永續年鑑廣受全球資本市場投資人及企業關注參考，主要係表揚全球在環境、社會、與治理（ESG）評比排名產業前15%的企業，每年初依據前一年度該公司極具國際指標性的企業永續評比（Corporate Sustainability Assessment，CSA）的結果與觀察彙編發布。

2024年永續年鑑，從全球參加企業永續評比(CSA)的62個產業，超過9400家符合的公司進行排名，最後僅759家進入永續年鑑，以表揚各產業中表現優異之企業。在全球ESG評比嚴選下，中石化永續行動及努力，持續獲國內外評比機構肯定，並已連續四年進入永續年鑑。本年度公司在商業道德、產品管理、創新管理、職業衛生及安全面向表現突出，可見公司在永續行動所投注之努力。

中石化近來積極參與評比藉以審視企業體質，持續調整精進永續作為。公司在2023年亦榮獲多項國內外永續評比肯定，如CDP於「水安全專案、氣候變遷專案」均獲得管理等級「B」評級、並榮獲2023第十六屆TCSA三項大獎「100大永續典範企業獎、傳統製造業第一類金級獎、以及氣候領袖獎」，展現公司對友善環境及面對氣候變遷之行動與努力。

ESG 中石化

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