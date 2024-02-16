車市續熱 和泰車估今年全年市場銷量達45萬台以上 並將推出多款新車

2024年全球經濟政治及各國央行貨幣政策雖然仍充滿不確定性，但在各車廠生產供應回穩下，和泰汽車預估全年市場仍有45萬台以上的水準，和泰車總經理蘇純興表示，旗下三個品牌將挑戰合計17萬台、市占率37.8%的新高銷售目標。

2023年台灣汽車市場熱絡，在各廠牌生產供應回穩，及多款重點新車上市助攻下，總掛牌數來到476987台，刷新近18年來新高規模，和泰汽車三品牌合計總登錄超過16.6萬台，首次突破16萬台，創下集團有史以來最高台數紀錄，同時蟬聯22年台灣車市冠軍，稱霸車市龍頭。

和泰車表示，其中TOYOTA登錄超越12.9萬台，市占率27.1%；COROLLA CROSS連續3年全市場銷售第一，RAV4、ALTIS、TOWN ACE在進口車、轎車及小商車等主要車型級距，也都獲得第一的佳績；在高級車市場，Lexus登錄超過3萬台，市占率站上26.8%，創下豪華車市場單一品牌年度最高銷售紀錄。

此外，和泰車也說，TOYOTA及HINO商用車亦受到消費者肯定，除TOYOTA HIACE及GRANVIA車系共登錄1740台創新高外，和泰商用車3.49噸以上市場登錄7245台，市占率36.4%，連三年稱霸商用車銷售總市場。

和泰車表示，今年仍將推出多款新車，包含TOYOTA帶來新世代大改款CAMRY，GR Yaris將迎來引擎性能調校後的小改款；Lexus已發表全新級距都會跨界休旅LBX，並帶來動力升級的全新UX 300h；商用車方面則規劃以專案進口完成車的方式，導入TOYOTA H2. City Gold氫能市區巴士，另也提供更多特裝車可供消費者選擇。

和泰車也說，今年將與全球叫車平台Uber攜手合作，率先成為全台第一個可以透過yoxi或Uber平台派遣計程車司機的車隊；iRent將擴大共享車平台營運，目標加盟車隊突破800台，也將導入多款車型，滿足顧客需求。