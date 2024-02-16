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北基營收／1月6.87億元 改寫歷年同期新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

北基（8927）昨（15）日公布2024年1月合併營收達6.87億元，年增14.9％，主要是受惠旗下油品及綠能事業營運動能齊步提振，助力1月營收締造歷年同期新高記錄。

北基表示，近年穩步擴增油品事業旗下加油站站點數量、優化各站加油站營運效率、以及拓展特約客戶比例，挹注整體營運規模基礎穩健放大，包括截至今年1月全台加油站站數仍保持72站，相較去年同期的69站增加，推升1月整體發油量達21,193公秉，穩步擴大北基於全台油品市場佔有率。

其次，為了深化客戶黏著度，採取多元化的經營策略和會員制度，透過每週降價促銷和會員點數回饋方式，以及每月8號洗車日，汽油加滿30公升贈送免費彩蠟洗車等會員活動，同時持續拓展企業用戶、特約客戶經營，以保持良好客源結構，皆係帶動1月油品事業銷售年增4.88％關鍵。

不僅如此，在綠能事業方面，除持續受惠子公司三地能源旗下屏東地區地面型太陽光電、台南地區漁電共生共兩大指標性案場共108.18MW併網商轉挹注，目前三地能源手握太陽能光電開發量為378MW，今年規劃持續推進地面型、屋頂型案場共41.5MW陸續併網商轉。

另一方面，積極擴大EV充電服務業務版圖，目前旗下「特爾電力」全台已啟用38站快充與14站慢充，除持續增加旗下電動車充電服務品牌「特爾電力」全台站點密度，同時今年規劃將建置六個高功率充電的大型旗艦型站，以及布局加油站、超商、超市、商場和車廠等服務，有信心隨著綠能事業整體策略效益逐步放大，挹注集團未來營運良好成長態勢。

展望2024年第一季，北基持審慎樂觀看法。北基致力深化旗下油品、土地建設、綠能事業等三大業務動能，包括憑藉北基於油品事業長期深耕與規模化發展，持續評估擴增具有營運效益之據點，且為因應電動車市場發展需求，目前已完成8站加油站設置電動車充電站，並規劃評估合適站點增設電動車充電站，以及同步結合旗下「特爾電力」充電營運商競爭利基，其中，「特爾電力」仍秉持以每50公里就有一個站點為目標，今年第一季規劃新增5-10個充電站站點，打造電動車主便捷、友善環境，以期擴大集團未來營運表現。

加油站 電動車

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