快訊

開車上陽明山！士院庭長被控吸女書記官胸部「再5分鐘就好」

網紅「阿鬧」身分起底…媽2度參選台南議員 今遭出征網友嘆：可悲

中石化四連霸　榮膺標普永續年鑑全球肯定

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
中石化廠區照。圖/中石化提供
中石化廠區照。圖/中石化提供

中石化再獲國際永續機構肯定，入選「標普全球」（S&P Global）2024年永續年鑑《The Sustainability Yearbook 2024》，也是連續四年，並為台灣區唯一榮獲進入永續年鑑成員的化學類企業，且領先97%參與評比的化學同業。

標普全球永續年鑑廣受全球資本市場投資人及企業關注參考，主要係表揚全球在環境、社會、與治理（ESG）評比排名產業前15%的企業，每年初依據前一年度該公司極具國際指標性的企業永續評比（Corporate Sustainability Assessment，CSA）的結果與觀察彙編發布。

中石化表示，2024年永續年鑑從全球參加企業永續評比的62個產業，超過9400家符合的公司進行排名，最後僅759家進入永續年鑑，以表揚各產業中表現優異之企業，在全球ESG評比嚴選下，中石化永續行動及努力，持續獲國內外評比機構肯定，並已連續四年進入永續年鑑，可見公司在永續行動所投注之努力。

中石化也說，近來積極參與評比藉以審視企業體質，持續調整精進永續作為，2023年亦榮獲多項國內外永續評比肯定，如CDP於「水安全專案、氣候變遷專案」均獲得管理等級「B」評級、並榮獲2023第十六屆TCSA三項大獎「100大永續典範企業獎、傳統製造業第一類金級獎、以及氣候領袖獎」，展現公司對友善環境及面對氣候變遷之行動與努力。

展望2024年及未來，中石化指出，除精實運營效能，將專注於永續轉型，朝向精細及與特用化學品、能源、電子級化工產品、及綠色低碳產品等發展；土地開發部分則以中石化轉投資鼎越開發興建符合環保、節能、吸碳且知能的綠色建築產品，並以活化國內土地資產及切入海外不動產開發為目標，以助於公司未來長期之營運發展。

中石化

延伸閱讀

中華電ESG治理 再獲殊榮

台新金控新春團拜！吳東亮預估2024：呈「內外皆溫、和緩成長」態勢

ESG資訊揭露趨勢與重點

永續報導允當揭露三部曲

相關新聞

老園丁耕讀筆記／內化 ESG 找回員工歸屬感

全球ESG浪潮帶來一系列政法變革，企業因應資本市場、業務需求、供應鏈等變革，紛紛展開ESG行動，以實現產業轉型，贏得國際...

趨勢觀察／抓住AI浪潮 三大應用創新局

人工智慧（AI）將持續扮演職場的關鍵角色，幫助員工將時間花費在更重要的事務上。舉例來說，抄寫筆記，或翻找電子郵件與通話紀...

管理錦囊／策略目標 貴在自知

通常企業策略目標的訂定，在於提供企業經營時的行動與謀略的執行規範。舉例來說，「到台北」不是策略，而是目標，至於以何種方式...

會計師看時事／智慧零售 擴大競爭優勢

在當今競爭激烈的泛零售產業中，企業不再只是追求快速、強勁和精確的業務運營，更要透過智慧技術的融合，掌握未來的動態變化，並...

北極星搶全球暢銷藥物商機併購霖揚 瘦瘦針有多厲害？

2023年接近年底，國內最大新藥研發公司北極星藥業發布一項頗有戲劇性的消息，公司董事會12月21日通過增加購買霖揚生技股權至100%，並延攬原霖揚生技董事長徐展平擔任北極星藥業集團總經理。

和泰車去年表現大爆發 2024更有望「氫」出於藍？

車市龍頭和泰車（2207）2023年第3季財報出爐後，前三季賺超過三個資本額的超高獲利驚艷四座，股價也扶搖直上， 近期股價並多次來到700元之上。投資人都在問，和泰車今年還有什麼亮點可期？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。